दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कैसे लगा 3KM लंबा जाम? एंबुलेंस और अफसरों के वाहन भी फंसे

जागरण संवाददाता, बागपत। अधिवक्ताओं के दो घंटे दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर जाम लगाने से वाहनों की करीब तीन-तीन किमी लंबी लाइन लग गई। वाहनों में सवार यात्री बेहाल हो गए। किसी ने जाम से निकलने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं की उससे नोकझोंक हुई। कई बार तो हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राहगीरों को समझाकर शांत किया। यातायात पुलिस ने कई स्थानों पर रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकाला।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह तोमर व महामंत्री अजित सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता डीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 12.15 बजे कलक्ट्रेट के बाहर हाईवे पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे बागपत से बड़ौत की ओर जाने वाले वाहनों की लाइन लगती चली गई। जाम में न फंसें, इसलिए राहगीर विपरीत दिशा से गुजरने लगे।

हाईवे के दूसरी तरह वाहनों को गुजरता देख अधिवक्ताओं ने डिवाइडर पार करके वहां पर भी धरना शुरू कर दिया। इससे हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और धीरे-धीरे वाहनों की लाइन बढ़ती चली गई। एक तरफ सिसाना गांव तो दूसरी तरफ गौरीपुर मोड़ तक वाहनों की कतार लग गई।

अधिकारियों के वाहन, एंबुलेंस तथा अन्य आवश्यक वस्तु की सामग्री के वाहन भी जाम में फंस गए। अधिवक्ता जाम खोलने के लिए तैयार नहीं हुए तो यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन करा दिया। दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से गुजारा गया।

इसी तरह बड़ौत की ओर से आने वाले वाहनों को गौरीपुर मोड़ से हरियाणा की ओर रवाना किया गया। कुछ वाहनों को बड़ौत में अमीनगर सराय रोड व बागपत में चमरावल रोड से गुजारा गया। इसी तरह हल्के वाहनों को ग्राम लधवाड़ी मोड़, नैथला, निवाड़ा व अन्य संपर्क मार्गों से भेजा गया। यातायात प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के धरना-प्रदर्शन के कारण करीब दो घंटे हाईवे पर जाम लगा। इससे करीब तीन किमी वाहनों की लंबी लाइन लगी। रूट डायवर्जन किया गया।