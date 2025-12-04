Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीसीटीवी कैमरे तो छोड़िए, कुर्सी-मेज तक नहीं... ऐसे भी हैं बोर्ड परीक्षा केंद्र

    By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बागपत में 38 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है, जिनमें से 21 विद्यालयों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पांच विद ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बागपत में 38 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है, जिनमें से 21 विद्यालयों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बागपत में 38 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है। इन प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति प्राप्त करने का अंतिम दिन आज है। यूं अब तक 21 विद्यालयों से आपत्तियां आ चुकी हैं। इनमें पांच विद्यालयों के प्रबंधन ने आधारभूत सुविधाओं जैसे कुर्सी-मेज, सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य सुविधा नहीं होने का हवाला देकर परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर करने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई विद्यालयों की ओर से आपत्तियां आई हैं कि उनके छात्र-छात्राओं के परीक्षा केंद्र दूर बना दिए हैं। गोठरा, ढिकौली तथा डौलचा समेत पांच विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनवाने की मांग की गई। डीआइओएस ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर चार दिसंबर तक ही आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं होगा।

    11 दिसंबर तक होगा आपत्तियों का निस्तारण
    बताते चलें कि बागपत में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिनपपर 26,257 विद्यार्थियों परीक्षा में शामिल होंगे। हाईस्कूल में 13,663 और इंटरमीडिएट में 12,624 विद्यार्थियों परीक्षा में शामिल होंगे। अबकी बार बोर्ड परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। इससे पूर्व में परीक्षा केंद्र बनते आ रहे कई विद्यालय अबकी बार केंद्र नहीं बने हैं।