सीसीटीवी कैमरे तो छोड़िए, कुर्सी-मेज तक नहीं... ऐसे भी हैं बोर्ड परीक्षा केंद्र

जागरण संवाददाता, बागपत। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बागपत में 38 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है। इन प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति प्राप्त करने का अंतिम दिन आज है। यूं अब तक 21 विद्यालयों से आपत्तियां आ चुकी हैं। इनमें पांच विद्यालयों के प्रबंधन ने आधारभूत सुविधाओं जैसे कुर्सी-मेज, सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य सुविधा नहीं होने का हवाला देकर परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर करने की मांग की है।

कई विद्यालयों की ओर से आपत्तियां आई हैं कि उनके छात्र-छात्राओं के परीक्षा केंद्र दूर बना दिए हैं। गोठरा, ढिकौली तथा डौलचा समेत पांच विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनवाने की मांग की गई। डीआइओएस ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर चार दिसंबर तक ही आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं होगा।

