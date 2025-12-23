Language
    यूपी में हाईवे पर गरजा बुलडोजर, 47 दुकानों के सामने से हटाया गया अतिक्रमण

    By Rajeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 47 दुकानों के सामने से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बड़ौत। शासन के निर्देश पर मंगलवार को पुलिस-प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर 47 दुकानों के सामने बुलडोजर से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के सामने दुकानदार विरोध नहीं कर सके। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई कि भविष्य में दुकानों के सामने अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर का सबसे व्यस्त चौराहा दिल्ली बस स्टैंड पर है जो दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर स्थित है। स्टैंड पर दुकानदारों ने दुकानों के सामने चबूतरे, दीवार और टिनशेड डाल रखे हैं। दुकानों के सामने वाहन भी खड़े हो जाते हैं, जिससे पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और हादसे की आशंका रहती है। शासन के निर्देश पर दोपहर के समय एसडीएम भावना सिंह, सीओ विजय कुमार, नगर पालिका के ईओ मनोज कुमार रस्तोगी, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल अपने विभागों की टीम के साथ दिल्ली बस स्टैंड पर पहुंचे।

    संयुक्त टीम ने केनरा बैंक शाखा, शराब की दुकान आदि 47 दुकानों के सामने बुलडोजर से टिनशेड हटवाए। कई दुकानों के सामने दीवारों और चबूतरों को ध्वस्त कराया। यह सब अस्थाई अतिक्रमण किया गया था। विरोध करने वाले इक्का-दुक्का व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अभियान के बाद छोड़ दिया।

    इस दौरान लोगों की भीड़ लगी रही। एसडीएम भावना सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शहर में शुरू की गई है। जल्द ही दूसरे स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदारों को कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन कोई भी अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं था।

    शहर में अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी
    बड़ौत शहर में अतिक्रमण के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। शहर की सड़कें अतिक्रमण के कारण बहुत संकरी हो चुकी हैं, जिससे लोगों और वाहनों को चलने में परेशानी हो रही है। भगवान महावीर मार्ग, कोताना रोड, बिजरौल रोड, छपरौली रोड, बड़ौली रोड, बावली रोड आदि मुख्य मार्गों पर दुकानें आगे बढ़ाकर लगाई गई हैं, जिससे फुटपाथ और सड़क का उपयोग करना मुश्किल हो गया है। हरेंद्र तोमर, रविंद्र सिंह राठी, अमित कुमार उर्फ जड़ेजा, मोहित चौहान, वैभव जैन, प्रवीण वर्मा, ओमकार सिंह, प्रवीण कुमार, संजय राणा ने शहर से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

    डिवाइडर के दोनों ओर अवैध पार्किंग
    शहर में भगवान महावीर मार्ग और बाजार में डिवाइडर के दोनों ओर वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। बाजार में एक ओर दुकानों के बाहर अतिक्रमण और दूसरा डिवाइडर के पास वाहनों की पार्किंग से सड़क पर चलने के लिए बहुत कम जगह बचती रहती है, जिससे पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है।

    चेतावनी देकर छोड़ा, चलेगा अभियान
    अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने बाजार में दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि जल्द ही अपनी दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटा ले और जो भी लोग डिवाइडर के दोनों ओर वाहनों को खड़े करते हैं वे वाहन न खड़े करें, अन्यथा जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।