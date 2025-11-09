सिरफिरे बदमाशों ने जो सामने आया-मार दी गोली... दो की मौत, दो गंभीर घायल
बागपत में शनिवार रात बाइक सवार बदमाशों ने आतंक मचाया, जिसमें दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दो घायल हो गए। मृतकों में कांग्रेस नेता का भतीजा और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पैर में गोली लगी है। एसपी के अनुसार आरोपी सिरफिरे हैं और लूट का कोई इरादा नहीं था।
जागरण संवाददाता, बागपत। बागपत की सड़कों पर शनिवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने आतंक बरपा दिया। जो भी सामने आया, उसे गोली मार दी और लूटपाट की। वारदात में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गोली लगने से घायल हो गए। मृतकों में कांग्रेस नेता का भतीजा व साफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने करीब 22 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा का कहना है कि उनके ममेरा भाई पवन शर्मा का बेटा 26 वर्षीय शेखर शर्मा निवासी ग्राम निबाली सोनीपत के कुंडली स्थित कंपनी में नौकरी करते थे। शेखर अविवाहित थे। शनिवार सुबह करीब छह बजे घर से ड्यूटी गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनका शव देर रात निवाड़ा-नौरोजपुर गुर्जर गांव के संपर्क मार्ग पर बाग के पास मिला। उनका बाइक व बैग पास में ही पड़ा मिला। उनकी पीठ में गोली लगी मिली। उनके एक छोटा भाई वरुण शर्मा है।
ग्राम नौरोजपुर गुर्जर निवासी 35 वर्षीय अनुज नैन दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित एक कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थे। वे शनिवार सुबह अपनी बलेनो कार से ड्यूटी गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। देर रात उनका शव दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गुफा वाले बाबा के मंदिर के निकट लहूलुहान हालत में मिला। उनकी गर्दन में गोली लगी मिली। उनकी कार, मोबाइल व अन्य सामान गायब है। स्वजन व पुलिस ने कैमरों की सीसीटीवी फुटेज देखा तो रात करीब 11 बजे कार गांव में ही दिखाई दी। बदमाशों ने उनकी हत्या कर कार व अन्य सामान की लूट की है।
उधर, इसके अलावा शामली के कस्बा कैराना निवासी 40 वर्षीय प्रशांत पुत्र प्रताप सहारनपुर सदर थाना क्षेत्र के गलीरा चौक में रहते हैं। वे उत्तराखंड रोडवेज में परिचालक हैं। उनकी शादी 13 साल पहले शालू निवासी अग्रवाल मंडी टटीरी के साथ हुई थी। कुछ दिन पहले शालू की मौत हो गई थी। उनके दो बेटे और एक बेटी है। वह शनिवार रात अपनी ससुराल जा रहे थे। मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर एक को जाने वाली गली से गुजरते समय बाइक सवार दो बदमाशों ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन पर फायर झोंक दिया था। उनके दोनों हाथ में गोली लग गई थी। जीटीबी अस्पताल दिल्ली के चिकित्सकों ने आपरेशन कर हाथ से गोली निकाली।
वहीं, विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम बुढेड़ा ने बताया कि उनके चचेरे भाई अधिवक्ता रविंद्र और प्रवेश शनिवार रात पाबला बेगमाबाद में भात के कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। मीतली में मंदिर के निकट बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रवेश को पीठ में गोली मारकर घायल किया। मेरठ के विवान मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में प्रवेश भर्ती है। तीन घंटे के आपरेशन में चिकित्सकों ने फेफड़े के पास 315 बोर की गोली निकाली है। प्रवेश की हालत गंभीर बनी है। एसपी सूरज कुमार राय व अन्य अधिकारियों ने घटना स्थलों पर पहुंचकर जांच की। रविवार करीब साढ़े छह बजे बदमाशों की बागपत कोतवाली व एसओजी से चमरावल रोड पर मुठभेड़ हो गई। आरोपित आर्यन व आदिल पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनके पास से घटना में प्रयुक्त दो तमंचे मय कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। आरोपितों को अदालत में भर्ती कराया।
लूट के इरादे से कोई घटना नहीं की
आरोपित आर्यन व आदिल ने मामूली विवादों में चारों घटना की है। आरोपित सिरफिरे हैं। लूट के इरादे से कोई घटना नहीं की गई। दोनों आरोपितों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचे बरामद हुए है।
-सूरज कुमार सराय, एसपी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।