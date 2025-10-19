एक ही ठेकेदार को थमा दिए करोड़ों के 18 निर्माण कार्य, मामला बोर्ड बैठक में उठा तो कुछ ऐसा हुआ...

जागरण संवाददाता, बागपत। विकसित उप्र @ 2047 पर सुझाव लेने के लिए जिला पंचायत बोर्ड बैठक में सदस्यों ने प्रदेश के विकास पर विचार रखे। ठेकेदारों की मनमानी व एक ठेकेदार को करोड़ों रुपये के 18 विकास कार्यों के टेंडर देने का मामला उठा। स्व. चौ. चरण सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा शाहमल और धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव पास हुआ। शनिवार दोपहर जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष ममता किशोर की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। अपर मुख्य अधिकारी जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आठ वर्ष के विकास कार्यों को पेश किया। सभी सदस्य ग्रामीणों से संपर्क कर विकसित उप्र@ 2047 के लिए विकास पर उनके सुझाव दिलाने में महती भूमिका निभाने की अपील की।

यूं महिला जिला पंचायत सदस्य कम थीं मगर उनके स्वजन थे। राजेंद्र सिंह, महबूब अलवी, फखरुद्दीन अहमद, बसंत तोमर, जयकुमार, सुनील आदि ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों को विधायक एवं सांसद की तर्ज पर विकास कराने को निधि तथा मानदेय देने का काम करें। विधायक व सांसद नजर नहीं आते, मगर जिला पंचायत सदस्य जनता के दुख-दर्द में साथ खड़े रहते हैं। किसानों के विकास पर फोकस रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत के विकास कार्यों पर दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर अच्छे ठेकेदार को काम दें। महबूब अलवी बोले, ठेकेदार ने उनकी विकास संबंधी बात सुनने के बजाय फोन पर आपत्तिजनक लहजे में बात की। सदस्यों ने कहा कि ठेकेदार बेलगाम हैं। गांवों में जिला पंचायत द्वारा लगवाई लाइटें नहीं जली और अधिकांश लगी ही नहीं हैं।

आरओ वाटर कूलर नहीं लगे। बसंत तोमर ने कहा कि एक ठेकेदार को 17-18 काम देना गलत है। मवीकलां में ईपीई, दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे, दिल्ली-सहारनपुर ग्रीनफील्ड हाइवे इंटरचेंज पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौ. चरण सिंह, टटीरी में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे तथा ग्रीनफील्ड हाइवे जहां मिलते हैं, वहां स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह कोतवाली तथा इसी हाईवे पर बड़ौत क्षेत्र में 1857 की क्रांति के नायक बाबा शाहमल की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी ने सहमति जताई। अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव प्रस्ताव प्रशासन को भेजेंगे। जयकुमार ने कहा कि बोर्ड का समय खत्म होने में चार माह बचे हैं, इसलिए जाते-जाते माडल तालाब बनवाकर जल संरक्षण का काम कर जाओ।