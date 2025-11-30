क्यों हटाए गए नपा चेयरमैन!... अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, आरोप-प्रत्यारोप जारी

जागरण संवाददाता, बागपत। शासन ने दुकानों के गलत आवंटन, निधि दुरुपयोग और पालिका हित के विरुद्ध कार्य करने के जिम्मेदार मानकर एडवोकेट राजुद्दीन को चेयरमैन पद से हटा दिया था। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने हटाए गए राजुद्दीन को शासन का आदेश तामील करा दिया है। अब प्रशासनिक स्तर पर प्रशासक नियुक्त करने की कवायद चल रही है।

एडीएम अथवा एसडीएम में किसी को पालिका की कमान मिल सकती है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो एडीएम के प्रशासक नियुक्त होने की ज्यादा संभावना है। डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि रविवार को नगर पालिका बागपत में प्रशासक नियुक्त करेंगी। एडीएम या एसडीएम में से किसी को प्रशासक की जिम्मेदारी मिलेगी। एसडीएम अमरचंद वर्मा ने हटाए गए चेयरमैन को शासन से हटाने का आदेश तामील करा दिया है।

बताते चलें कि हटाए गए चेयरमैन को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। मनमाने ढंग से हाउस टैक्स लगाने, पालिका दुकानों का गलत आवंटन, स्टांप शुल्क की क्षति, हाउस टैक्स सर्वे रजिस्टर नहीं बनाने तथा श्मशान निर्माण, गलत ढंग से कब्रिस्तान में इंटरलाकिंग निर्माण कराने के आरोप में उन्हें हटाया है। वहीं पालिका में इन अनियमितताओं के लिए कर्मियों एवं अधिकारियों की अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है।हालांकि हटाए गए चेयरमैन राजुद्दीन एडवोकेट साफ कह चुके हैं कि सारे आरोप निराधार हैं। उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के चलते हटवाया गया है। वहीं हटाए गए चेयरमैन को लेकर दूसरे दिन भी इंटरनेट मीडिया पर राजनीतिक घमासान मचा है। रालोद के नेता व कार्यकर्ता उनके पक्ष में पोस्ट करते रहे।