    यूपी में वेज बिरयानी में मिली हड्डी, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद दुकानदार पर FIR

    By Pradeep Raghav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:13 PM (IST)

    बागपत में एक छात्रा द्वारा शाकाहारी बिरयानी में हड्डी मिलने की शिकायत के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और खाद्य विभाग ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, बागपत। कस्बे में एक शाकाहारी बिरयानी की ठेली पर छात्रा द्वारा खरीदी गई बिरयानी में हड्डी निकलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों ने कोतवाली पर हंगामा कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खाद्य विभाग की टीम ने भी बिरयानी के नमूने लिए। साथ ही पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

    कस्बे के रेलवे रोड पर मुस्लिम युवक शाकाहारी बिरयानी की ठेली लगाता है। सोमवार को एक छात्रा कोचिंग से लौटते समय वहां पर बिरयानी खाने लगी। तभी बिरयानी में हड्डी निकल गई, जिस पर छात्रा ने हंगामा कर दिया। छात्रा ने इसको लेकर कोतवाली में शिकायत की।

    वहीं इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को मिली, वह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कोतवाली पर हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि बिरयानी बेचने वाले मुस्लिम युवक ने माहौल खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत की है।

    आए दिन रोटी में थूकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब वेज बिरयानी के नाम पर एक समाज के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए वेज बिरयानी में हड्डी डालकर खिलाने का प्रयास किया गया।

    उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी बिरयानी विक्रेता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    खाद्य विभाग ने सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए है। इस अवसर पर हिंदू रक्षा दल के प्रिंस, निहाल, शुभम, मोनू धामा, ललित शर्मा, अतुल वर्मा, सौरभ, कपिल शर्मा, विशाल, अभिषेक, अक्षय, सत्यम आदि मौजूद रहे।