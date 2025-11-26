अब बीएलओ बनकर घूम रहे हैं ठग, एक गलती और खाली हो जाएगा आपका अकाउंट
बागपत जिला प्रशासन ने मतदाताओं को साइबर ठगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। कुछ लोग बीएलओ बनकर ओटीपी मांग रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसआइआर गणना प्रपत्र भरने के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। डीएम ने मतदाताओं से सतर्क रहने और ओटीपी साझा न करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, बागपत। जिला प्रशासन ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआइआर दौरान गणना प्रपत्र भरने के नाम पर कुछ अराजक तत्व बीएलओ बनकर या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांग रहे हैं।
प्रशासन ने मतदाताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआइआर गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जाती है। डीएम अस्मिता लाल ने मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की। फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने पर बिल्कुल भी ओटीपी न दें। मतदाता केवल अपने बीएलओ से ही संपर्क करें। किसी के झांसे में न आए।
