बागपत में छूते ही उखड़ गई 14 करोड़ की सड़क, जांच में मानक के अनुसार निर्माण ना मिलने पर थमाया नोटिस 

जागरण संवाददाता, बागपत। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण देखना है तो नैथला-खामपुर-बोहला मार्ग पर आइए। यहां आगे-आगे सड़क बन रही थी और पीछे-पीछे वह टूटती जा रही थी। लोगों ने वीडियो बनाकर प्रसारित किया तब विभाग की नींद खुली। लोक निर्माण विभाग के एई ने सड़क का मानक अनुसार निर्माण नहीं मिलने पर उसे पुन: बनवाने के लिए जेसीबी से तुड़वाकर ठेकेदार को नोटिस जारी किया। 10.70 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए करीब 14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।



सड़क को 3.75 मीटर से बढ़ाकर पांच मीटर चौड़ी बनाई जानी है। सड़क निर्माण का टेंडर गाजियाबाद की फर्म वीके कंस्ट्रक्शन को दिया है। रालोद सांसद डा. राजकुमार सांगवान तथा राज्य मंत्री केपी मलिक ने इसका शिलान्यास किया था। बुधवार को नैथला-निनाना गांव के बीच सड़क का घटिया निर्माण देख ग्रामीण भड़क गए। निनाना के प्रधान प्रतिनिधि रोहित धनकड़ ने वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।

आगे सड़क बन रही थी और पीछे वह टूटती जा रही थी लोगों ने बताया कि आगे सड़क बन रही थी और पीछे वह टूटती जा रही थी। हंगामे की सूचना पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता भी मौके पर पहुंचे। जांच में निर्माण बहुत ही घटिया और मानक के विपरीत मिला। उन्होंने जेसीबी मंगवाकर 200 मीटर सड़क उखड़वाकर दोबारा बनवाने का निर्देश ठेकेदार को दिया।