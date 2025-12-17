यूपी के 12000 किसानों को जारी हो गया नोटिस, अफसरों से पूछा- बड़े लोगों से वसूली क्यों नहीं?
बागपत में 12 हजार किसानों को कर्ज नहीं लौटाने पर नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से केवल 295 किसानों ने ही लोक अदालत में मामला सेटल कराया। किसान दिवस मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। साधन संपन्न माने जाने वाले बागपत में उन किसानों की कमी नहीं जिनकी माली हालत खस्ता है। बैंकों ने 12 हजार किसानों के खाते एनपीए घोषित कर नोटिस दिए। किसानों ने एलडीएम से पूछा कि यह भी बता दीजिए मोटा कर्ज नहीं चुकाने वाले कितने बड़े लोगों को नोटिस दिए।
बुधवार को किसान दिवस में किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंक अफसरों पर आनाकानी का आरोप लगाया। इसपर एलडीएम अभय कुमार ने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि बैंक अफसरों की भी मजबूरी समझिए। यदि लिया गया कर्ज नहीं चुकाएंगे तो कैसे बात बनेगी।
विभिन्न बैंकों से जून में बागपत के 12 हजार किसानों को नोटिस जारी किए गए। मगर इनमें से केवल 295 किसानों ने ही लोक अदालत में मामला सेटल कराकर बकाया चुकाया। बाकी कर्ज चुकाने के लिए नहीं आए।
यह सुन किसान भड़क उठे और एलडीएम से पूछा कि यह भी बता दीजिए कितने उन उद्यमियों या बड़े लोगों पर कार्रवाई की जो बैंकों का मोटा कर्ज नहीं चुका रहे। बाद में एडीएम ने बताया कि 126.19 करोड़ बकाया पर 5,815 किसानों की तो आरसी जारी हो चुकी है। किसानों को दिक्कत नहीं होने देंगे लेकिन बैंकों का बकाया चुकाने की अपील भी की।
