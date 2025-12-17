यूपी के 12000 किसानों को जारी हो गया नोटिस, अफसरों से पूछा- बड़े लोगों से वसूली क्यों नहीं?

जागरण संवाददाता, बागपत। साधन संपन्न माने जाने वाले बागपत में उन किसानों की कमी नहीं जिनकी माली हालत खस्ता है। बैंकों ने 12 हजार किसानों के खाते एनपीए घोषित कर नोटिस दिए। किसानों ने एलडीएम से पूछा कि यह भी बता दीजिए मोटा कर्ज नहीं चुकाने वाले कितने बड़े लोगों को नोटिस दिए।

बुधवार को किसान दिवस में किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंक अफसरों पर आनाकानी का आरोप लगाया। इसपर एलडीएम अभय कुमार ने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि बैंक अफसरों की भी मजबूरी समझिए। यदि लिया गया कर्ज नहीं चुकाएंगे तो कैसे बात बनेगी।