न सिंगल यूज प्लास्टिक, न ही दोने-पत्तल की जरूरत... क्रॉकरी चाहिए तो बर्तन बैंक आइए

जागरण संवाददाता, बागपत : पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल की गई है। अब ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खुलेंगे। डीएम अस्मिता लाल तीन नवंबर को ग्वालीखेड़ा में बर्तन बैंक का शुभारंभ करेंगी। गांवों में बर्तन बैंक खोलने का उद्देश्य ग्रामीणों को शादी अथवा अन्य आयोजन पर मामूली किराए पर बर्तन देकर प्लास्टिक तथा पत्तल-दोने के उपयोग में कमी लाना है साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है।

बर्तन बैंक को ग्राम पंचायत संचालित करेगी। बाजार शुल्क के आधे मूल्य पर बर्तन उपलब्ध होंगे, जिसमें खाना पकाने से लेकर परोसने तक के सभी बर्तन शामिल हैं। यह पहल प्रत्येक विकास खंड में लागू की जा रही है। बागपत में ग्वालीखेड़ा, बड़ौत में मलकपुर, बिनौली में दाहा और निरपुडा, खेकड़ा में काठा, छपरौली में रमाला और पिलाना गांव को इस योजना में शामिल किया गया।

खाना पकाने से लेकर परोसने तक के बर्तन होंगे शामिल : बर्तन बैंक में थाली, ग्लास, चम्मच, जग, परात (स्टील एवं सिल्वर), भगौने, बाल्टी, कुकर, सिल्वर टब और कलचे, पोनी, पलटे आदि शामिल हैं। इसे ग्राम पंचायत घर में स्थापित किया जाएगा, जहां से ग्रामीण आवश्यकतानुसार सामूहिक या निजी आयोजनों के लिए बर्तन ले सकेंगे।