    सादी वर्दी में बाइक से कोतवाली पहुंचे SP ने कहा 'मेरी घड़ी गायब हो गई है,' होमगार्ड बोला- ऐसे कैसे गायब हो सकती है...

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    Baghpat News : धनतेरस पर बागपत के एसपी सूरज कुमार राय सादी वर्दी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उन्होंने पाया कि कई जगहों पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं थे और नो एंट्री में वाहन चल रहे थे। उन्होंने यातायात प्रभारी व कोतवाली पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

    जागरण संवाददाता, बागपत। धनतेरस पर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी सूरज कुमार राय खुद सादी वर्दी में काले रंग की अपाचे बाइक पर हेलमेट लगाकर बाजार में निकल गए। उन्हें नगर पालिका के सामने लगे बैरियर पर कोई पुलिस कर्मी नहीं मिला।
    शौकत मार्केट में नो एंट्री में ई-रिक्शा व कार दौड़ती मिली। इस पर यातायात प्रभारी सतेंद्र सिंह सफाई देने लगे तो उनको भी बाइक पर पीछे बैठाकर अव्यवस्था दिखाई।
    वहीं, घड़ी गायब होने की शिकायत करने कोतवाली पहुंचे तो होमगार्ड ने तहरीर लेकर आने को बोला। तभी कक्ष से अन्य स्टाफ बाहर आया तो एसपी को देख हैरान हो गए।
    इसके बाद तो सबकुछ अलर्ट मोड में हो गया। बैरियर खाली मिलने पर एसपी ने पुलिसकर्मियों की गैरहाजिरी दर्ज कराई।
    पंच पर्व शनिवार से शुरू हुआ। पिछले कई दिनों से पुलिस तैयारी में जुटी हुई थी। पहले ही दिन सड़क से लेकर बाजार तक जाम लगा रहा। बाजार के प्रवेश व निकासी द्वार पर बैरियर लगाए गए थे। उसके बावजूद बाजार में नो एंट्री में ई-रिक्शा व कार दौड़ती मिली।
    थानों में फरियादियों से किस तरह का व्यवहार पुलिसकर्मी करते हैं। इसका पता लगाने के लिए खुद फरियादी बनकर कोतवाली पहुंच गए। वहां पर एक होमगार्ड मिले, जिन्हें बताया गया कि मेरी घड़ी गायब हो गई है, रिपोर्ट दर्ज करानी है।
    होमगार्ड को विश्वास नहीं हुआ और बोले कि ऐसे कैसे गायब हो सकती है आपकी घड़ी। एसपी बोले कि देख लीजिए मेरे हाथ पर घड़ी नहीं है।
    इसके बाद होमगार्ड बोले कि तहरीर लिखाकर ले आओ। वहीं, बाजार में घूमते समय मीडियाकर्मी की नजर पड़ी तो मोबाइल से फोटो खींचने लगे। उसी समय पुलिसकर्मी वहां पर आ गए। इसके बाद पता चल गया कि एसपी बाइक पर भ्रमण कर रहे हैं।
    एसपी ने बताया कि सर्राफ की दुकान के अंदर पुलिसकर्मी मिले। एक स्थान पर बैरियर खाली मिलने पर दो पुलिसकर्मियों की गैरहाजिरी लिखवाई गई है।
    बाजार में ई-रिक्शा व कार दौड़ती मिली। यातायात प्रभारी व कोतवाली पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

