    यमुना खादर में फसल काटने को लेकर फिर उलझे यूपी-हरियाणा के किसान, मौके पर पहुंची पुलि‍स और...

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:39 AM (IST)

    Baghpat News : उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान फसल काटने को लेकर फिर से उलझ गए, जिसके बाद बागपत पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू की। दोनों राज्यों के किसानों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद है, जिसके कारण अक्सर झगड़े होते रहते हैं। 

    यमुना खादर में हरियाणा यूपी के किसानों के विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। यमुना खादर में गन्ने की फसल काटने को लेकर एक बार फिर हरियाणा व यूपी के किसानों के बीच विवाद हो गया। किसानों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों राज्यों के किसानों को समझाकर शांत किया।
    शुक्रवार को हरियाणा के गांव खोजकीपुर के 15-20 किसान ट्रैक्टर-ट्राली में बैठकर गन्ना छिलाई और रोटोवेटर के साथ यमुना पुल पार कर यूपी सीमा में पहुंचे और गन्ने की फसल काटने लगे। यूपी के नांगल गांव के किसानों द्वारा विरोध करने पर दोनों तरफ के किसानों के बीच कहासुनी होने लगी।
    यूपी के किसानों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने दोनों राज्यों के किसानों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और हरियाणा के किसानों को वापस भेज दिया।
    नांगल गांव के प्रधान पति जगपाल फौजी ने बताया कि हर साल यूपी के किसानों द्वारा यमुना खादर में कई सौ एकड़ बोई गई फसलों को काटने के लिए हरियाणा के किसान पुलिस बल व अपने अधिकारियों के साथ आते हैं और फसल काटकर ले जाते हैं।
    उन्होंने कहा कि जल्द ही पीड़ित किसान जिलाधिकारी बागपत व एसडीएम बड़ौत से मिलकर उन्हें यूपी के किसानों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि दोनों राज्यों के किसानों के बीच फसल काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी। उन्हें समझाकर मामला शांत कराया दिया गया।
     

    भाजपा नेता पर हमला करने पर तीन पर मुकदमा दर्ज

    जागरण संवाददाता, बागपत । भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष रणविजय धामा पर हुए हमले के मामले में उनके भाई एवं निबाली के ग्राम प्रधान योगेंद्र धामा ने आरोपित अभिषेक, आकाश व सौरभ निवासी ग्राम बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रणविजय पर गुरुवार को बागपत कोतवाली से घर जाते समय ग्राम बाघू को जाने वाले रोड पर सहकारी चीनी मिल के पीछे लाठी-डंडों से प्रहार व फायरिंग की गई थी। वह गोली लगने से बाल-बाल बचे थे।

