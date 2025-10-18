संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। यमुना खादर में गन्ने की फसल काटने को लेकर एक बार फिर हरियाणा व यूपी के किसानों के बीच विवाद हो गया। किसानों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों राज्यों के किसानों को समझाकर शांत किया।

शुक्रवार को हरियाणा के गांव खोजकीपुर के 15-20 किसान ट्रैक्टर-ट्राली में बैठकर गन्ना छिलाई और रोटोवेटर के साथ यमुना पुल पार कर यूपी सीमा में पहुंचे और गन्ने की फसल काटने लगे। यूपी के नांगल गांव के किसानों द्वारा विरोध करने पर दोनों तरफ के किसानों के बीच कहासुनी होने लगी।

यूपी के किसानों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने दोनों राज्यों के किसानों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और हरियाणा के किसानों को वापस भेज दिया।

नांगल गांव के प्रधान पति जगपाल फौजी ने बताया कि हर साल यूपी के किसानों द्वारा यमुना खादर में कई सौ एकड़ बोई गई फसलों को काटने के लिए हरियाणा के किसान पुलिस बल व अपने अधिकारियों के साथ आते हैं और फसल काटकर ले जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जल्द ही पीड़ित किसान जिलाधिकारी बागपत व एसडीएम बड़ौत से मिलकर उन्हें यूपी के किसानों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि दोनों राज्यों के किसानों के बीच फसल काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी। उन्हें समझाकर मामला शांत कराया दिया गया।