यमुना खादर में फसल काटने को लेकर फिर उलझे यूपी-हरियाणा के किसान, मौके पर पहुंची पुलिस और...
Baghpat News : उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान फसल काटने को लेकर फिर से उलझ गए, जिसके बाद बागपत पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू की। दोनों राज्यों के किसानों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद है, जिसके कारण अक्सर झगड़े होते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि जल्द ही पीड़ित किसान जिलाधिकारी बागपत व एसडीएम बड़ौत से मिलकर उन्हें यूपी के किसानों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि दोनों राज्यों के किसानों के बीच फसल काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी। उन्हें समझाकर मामला शांत कराया दिया गया।
भाजपा नेता पर हमला करने पर तीन पर मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता, बागपत । भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष रणविजय धामा पर हुए हमले के मामले में उनके भाई एवं निबाली के ग्राम प्रधान योगेंद्र धामा ने आरोपित अभिषेक, आकाश व सौरभ निवासी ग्राम बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रणविजय पर गुरुवार को बागपत कोतवाली से घर जाते समय ग्राम बाघू को जाने वाले रोड पर सहकारी चीनी मिल के पीछे लाठी-डंडों से प्रहार व फायरिंग की गई थी। वह गोली लगने से बाल-बाल बचे थे।
