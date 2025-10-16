'तूने दो लड़कियां पैदा कीं, लड़का नहीं हुआ,' यह कहते हुए पहले की मारपीट, फिर पति ने दे दिया तीन तलाक

संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। विवाहिता ने बेटा न होने पर ससुरालीजन पर गाली-गलौज व मारपीट करने तथा पति पर तीन तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पति समेत देवर, सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्षेत्र के ओढापुर गांव निवासी सलमा ने बताया कि उसकी शादी तीन वर्ष पूर्व गांव नाहाल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद निवासी प्यार मोहम्मद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। इस दौरान उसने दो बेटियों को जन्म दिया।

पीड़िता ने बताया कि 7 अक्टूबर की सुबह बेटा न होने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसमें पति, देवर, ससुर, सास ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। 'कहने लगे कि तूने दो लड़कियां पैदा कर दीं, लड़का पैदा नहीं हुआ। तुझे हम नहीं रखेंगे।' विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद पति ने उसे तीन बार तलाक तलाक कहकर घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर शिव दत्त ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।