'तूने दो लड़कियां पैदा कीं, लड़का नहीं हुआ,' यह कहते हुए पहले की मारपीट, फिर पति ने दे दिया तीन तलाक
Baghpat News : बागपत के ओढ़ापुर गांव में एक महिला ने बेटा न होने पर ससुराल वालों द्वारा गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस को दी तहरीर में पति पर तीन तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने पति समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। विवाहिता ने बेटा न होने पर ससुरालीजन पर गाली-गलौज व मारपीट करने तथा पति पर तीन तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पति समेत देवर, सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
क्षेत्र के ओढापुर गांव निवासी सलमा ने बताया कि उसकी शादी तीन वर्ष पूर्व गांव नाहाल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद निवासी प्यार मोहम्मद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। इस दौरान उसने दो बेटियों को जन्म दिया।
पीड़िता ने बताया कि 7 अक्टूबर की सुबह बेटा न होने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसमें पति, देवर, ससुर, सास ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। 'कहने लगे कि तूने दो लड़कियां पैदा कर दीं, लड़का पैदा नहीं हुआ। तुझे हम नहीं रखेंगे।' विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद पति ने उसे तीन बार तलाक तलाक कहकर घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर शिव दत्त ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बीमार होने पर रोकी थी कार, दो आरोपित चेन और हजारों रुपये लेकर फरार
संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा (बागपत)। दिल्ली के हर्षविहार निवासी अंशुल पुत्र सुरेशपाल ने कोतवाली पर तहरीर दी थी। बताया कि वे जौला यूपी ग्रामीण बैंक में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में वरिष्ठ मैनेजर हैं। 30 मई की सुबह वह आवास से कार से बैंक जा रहे थे। करीब 10 बजे दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पाठशाला बस स्टैंड पर पहुंचे तो शुगर के कारण तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने किनारे पर कार रोक दी।
कार में एक अज्ञात व्यक्ति उनसे हालचाल लेने पहुंचा और मोबाइल व गले से सोने की चेन, नौ हजार रुपये उठा ले गया। फिर दोनों ने मोबाइल से रुपये भी निकाले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लोनी में ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र के पंचलोक गांव निवासी शेखर व शिवम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों से 44,500 रुपये बरामद किए। बाकी रकम दोनों ने खर्च कर दी। साइबर सेल इंस्पेक्टर कैलाशचंद शर्मा ने टीम के साथ दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
