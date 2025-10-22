दिल्ली पुलिस के दो सिपाहियों समेत 10 के खिलाफ मुकदमा, बागपत में युवती से छेड़छाड़ और परिवार से मारपीट का मामला 

संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। एक गांव में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर दिल्ली पुलिस के सिपाही ने अपने साथी सिपाही समेत तीन लोगों के साथ युवती समेत छह लोगों के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 10 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया कि 20 अक्टूबर की शाम लगभग साढ़े छह बजे वह अपनी बहन के साथ घर में थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक (दिल्ली पुलिस में सिपाही) घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। उसने और उसकी बहन ने विरोध किया तो आरोपित उनके साथ मारपीट करने लगा।

इसी दौरान आरोपित ने दिल्ली पुलिस के अपने साथी सिपाही समेत दो लोगों को बुला लिया। तीनों आरोपितों ने मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए और बदसलूकी की। पीड़िता ने बताया कि शोर शराबा सुनकर उनके चाचा व चाची आए तो आरोपितों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी।

उसका चाचा घायल हो गया। लोगों को एकत्र होते देख आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए घर से चले गए। लेकिन रास्ते में घेर से घर आ रहे उसके पिता और मां के साथ भी तीनों आरोपितों ने मारपीट कर दी और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने बताया कि उसने पीआरवी और महिला हेल्पलाइन को फोन से घटना की सूचना दी। लेकिन कोई मौके पर नहीं आया। गली में मारपीट की घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। थाना प्रभारी शिव दत्त का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर 10 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष पर समझौता करने का दबाव बनाने का मामला जानकारी में नहीं है।