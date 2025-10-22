Language
    दिल्ली पुलिस के दो सिपाहियों समेत 10 के खिलाफ मुकदमा, बागपत में युवती से छेड़छाड़ और परिवार से मारपीट का मामला 

    By Rajeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    Baghpat News: बागपत में एक युवती ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही और उसके साथियों ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रभावशाली लोगों द्वारा समझौते का दबाव बनाने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस के दो सिपाहियों समेत 10 के खिलाफ मुकदमा (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली (बागपत)। एक गांव में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर दिल्ली पुलिस के सिपाही ने अपने साथी सिपाही समेत तीन लोगों के साथ युवती समेत छह लोगों के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 10 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
    पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया कि 20 अक्टूबर की शाम लगभग साढ़े छह बजे वह अपनी बहन के साथ घर में थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक (दिल्ली पुलिस में सिपाही) घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। उसने और उसकी बहन ने विरोध किया तो आरोपित उनके साथ मारपीट करने लगा।
    इसी दौरान आरोपित ने दिल्ली पुलिस के अपने साथी सिपाही समेत दो लोगों को बुला लिया। तीनों आरोपितों ने मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए और बदसलूकी की। पीड़िता ने बताया कि शोर शराबा सुनकर उनके चाचा व चाची आए तो आरोपितों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी।
    उसका चाचा घायल हो गया। लोगों को एकत्र होते देख आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए घर से चले गए। लेकिन रास्ते में घेर से घर आ रहे उसके पिता और मां के साथ भी तीनों आरोपितों ने मारपीट कर दी और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी।
    पीड़िता ने बताया कि उसने पीआरवी और महिला हेल्पलाइन को फोन से घटना की सूचना दी। लेकिन कोई मौके पर नहीं आया। गली में मारपीट की घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। थाना प्रभारी शिव दत्त का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर 10 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष पर समझौता करने का दबाव बनाने का मामला जानकारी में नहीं है।

    समझौते के दबाव के बाद पहुंचे एसपी कार्यालय 
    पीड़ित युवती के पिता का कहना है कि घटना के अगले दिन 21 तारीख को आरोपितों के कहने पर गांव के ही प्रभावशाली लाेग उन पर समझौता करने का दबाव बनाते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। मंगलवार को वह एसपी कार्यालय पहुंचे और एएसपी के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

    पटाखे छुड़ाने को लेकर हुआ था विवाद 
    आरोपित पक्ष का कहना है कि दीपावली पर वह अपने घर की दीवार पर पटाखे रखकर छुड़ा रहे थे। इसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। किसी तरह की छेड़छाड़ या बदसलूकी का मामला नहीं है। पुलिस को इस घटना की निष्पक्ष विवेचना करनी चाहिए।

    मिशन शक्ति पर सवाल
    पीड़िता का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। गोष्ठी व दूसरे कार्यक्रम कर महिला हेल्पलाइन आदि की जानकारी दी जा रही है, लेकिन जब उसने पुलिस से मदद मांगी तो समय पर कोई उनके पास नहीं पहुंचा।