99 चालान होने तक दौड़ती रही बाइक, 100 वां चालान होने पर ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त
उत्तर प्रदेश के बागपत में यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर 271 वाहनों के चालान किए और एक बाइक को जब्त किया, जिसका यह 100वां चालान था। जनपद में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई तो यातायात पुलिस ने रविवार को सघन चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने पर 271 वाहनों के चालान किए। 100वां चालान कर एक बाइक को जब्त किया। इससे पूर्व इस बाइक के 99 चालान हो चुके थे, लेकिन चालक लापरवाह बनकर यातायात के नियम तोड़ता रहा।
जनपद में 11 माह में 373 सड़क दुर्घटनाओं में 313 लोग घायल व 168 लोगों की जान जा चुकी है। कई हादसे तो पुलिस रिकार्ड में दर्ज ही नहीं हुए हैं। हादसों की मुख्य वजह यातायात नियमों की अनदेखी है। कुछ लोग जानकारी होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हैं।
बढ़ते सड़क हादसों को लेकर शासन गंभीर है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निरस्त व वाहन जब्त करें। इसके बाद पुलिस ने शहर के राष्ट्र वंदना चौक, गौरीपुर मोड़, बड़ौत के दिल्ली बस स्टैड़, खेकड़ा पाठशाला आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया।
प्रभारी निरीक्षक यातायात सतेंद्र सिंह ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 271 वाहनों के चालान किए गए। 100 वां चालान कर एक बाइक को जब्त किया गया। अभियान चलाकर सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालान किए जाएंगे। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे।
नियमों की अनदेखी करते दिखे वाहन चालक
तमाम सख्ती के बावजूद वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर राष्ट्र वंदना चौक के पास बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन दौड़ा रहे थे। कई बाइकों पर तीन से अधिक यात्री सवार थे। बगैर सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चला रहे थे। विपरीत दिशा में हाईवे पर कई वाहन दौड़ रहे थे।
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे व अन्य मार्गों पर सड़क किनारे ट्रक, भूसे, पराली से लदे ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य वाहन खड़े रहे। ऐसी स्थिति में कोहरे में बड़ा हादसा हो सकता है।
