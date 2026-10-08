बागपत: 'चिकन दरबार' में मिले काॅकरोच, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता को लेकर उठा सवाल 

जागरण संवाददाता, बागपत। शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सफाई को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई।

बुधवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने तकिया वाली मस्जिद के पास स्थित इनाम चिकन दरबार रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। टीम को रसोई में गंदगी मिली। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों के आसपास काॅकरोच भी दिखाई दिए। रसोई की स्थिति देखकर अधिकारियों ने खाद्य स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। खाद्य पंजीकरण निलंबित करने की संस्तुति की गई है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम ने बुधवार को खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए अभियान चलाया। टीम को इनाम चिकन दरबार में निरीक्षण के दौरान रसोई में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। खाद्य पदार्थ रखे होने वाले स्थान के आसपास काॅकरोच दिखाई दिए। रसोई में पर्सनल हाइजीन का अभाव पाया गया।