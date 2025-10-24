UP News : दिव्यांग के साथ दरिंदगी, पहले पेड़ से बांधकर पीटा, फिर बोरे में बंद कर EPE किनारे फेंका, मौत
Baghpat News : बागपत में शराब पीने के दौरान विवाद होने पर हिस्ट्रीशीटर के भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर एक दिव्यांग व्यक्ति की पिटाई कर हत्या कर दी। आरोपितों ने पहले घायल दिव्यांग को पेड़ से बांधकर रखा और मृत समझकर बोरे में बंद कर ईपीई किनारे फेंक दिया। पुलिस ने एक आरोपित दीपक को गिरफ्तार कर लिया है।
संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। शराब पीते समय विवाद होने पर हिस्ट्रीशीटर हरेंद्र के भाई दीपक पहलवान ने अपनी एक साथी के साथ मिलकर गांव के दिव्यांग व्यक्ति की पिटाई कर हत्या कर दी। रात में घर पर घायल अवस्था में दिव्यांग को पेड़ से बांधकर रखा, मृत समझकर तड़के बोरे में बंद कर बाइक से ईपीई किनारे डाल आए। इसकी जानकारी खुद आरोपितों ने पीड़ित स्वजन को घर पर पहुंचकर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपित दीपक को गिरफ्तार किया।
चांदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खैला निवासी दिव्यांग 40 वर्षीय प्रमोद उर्फ फिरोज पुत्र रामपाल अविवाहित थे। उनके द्वारा अपनी जमीन में मार्केट बनाकर किराये पर दुकानें दे रखी हैं। वह अक्सर मार्केट में ही सोते थे। वह गुरुवार रात रहस्यमय ढंग से मार्केट से लापता हो गए। शुक्रवार सुबह मार्केट में लोग पहुंचे तो उन्हें वहां पर खून पड़ा मिला।
थोड़ी देर बाद ही ग्राम लहचौड़ा के जंगल में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के किनारे प्रमोद गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। स्वजन ने आनन-फानन में गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित नरेंद्र मोहन अस्पताल में प्रमोद को भर्ती कराया, जहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इससे पहले आरोपित दीपक व अमित ने घर पहुंचकर प्रमोद के साथ मारपीट किए जाने की स्वजन को जानकारी दे दी थी।
पता चला कि शराब पीते समय विवाद होने पर दोनों आरोपितों ने प्रमोद की पिटाई की थी, जिससे प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया था। जंगल में ले जाकर प्रमोद को रस्सी से पेड़ से बांध दिया था। शुक्रवार तड़के मृत समझकर प्रमोद को बोरे में बंद कर ईपीई किनारे डाल आए थे।
उधर खेकड़ा थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि आरोपित दीपक पहलवान को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके साथी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
डबल मर्डर में दीपक को पुलिस ने दी थी क्लीनचिट
ग्राम मंसूरपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर कविंद्र व उसके साले कुलदीप निवासी ग्राम नवीपुर (गाजियाबाद) की गत दो अगस्त 2024 की रात मंसूरपुर-खैला के जंगल में नलकूप के पास गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। कुलदीप के भाई एडवोकेट संदीप कुमार ने आरोपित हरेंद्र निवासी ग्राम खैला, दीपक पहलवान (हरेंद्र के भाई), गौतम जाटव निवासी ग्राम खैला व दीपक उर्फ फुर्तीला निवासी ग्राम बालैनी व तीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दीपक पहलवान को क्लीनचिट दी थी तथा अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
