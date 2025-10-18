सैलून संचालक के 12 वर्षीय इकलौते बेटे की चाकू से गोदकर हत्या, बोरे में बंद कर फेंका शव
Baghpat News : बागपत में एक सैलून संचालक के 12 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई। उसका शव ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास जंगल में बोरे में बंद मिला। मृतक के पेट में चाकू से वार किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह गुरुवार शाम से लापता था। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। सैलून संचालक के 12 वर्षीय इकलौते बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उसका शव बोरे में बंद कर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के नजदीक जंगल में फेंक दिया। किशोर गुरुवार देर शाम से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी और सीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई।
जिला गाजियाबाद के गांव रहीसपुर के मूल निवासी और हाल में कोतवाली खेकड़ा के रटौल निवासी दिव्यांग कय्यूम परिवार के साथ मुन्ना नगर में शौकीन के मकान में रहता है। उसका कस्बे में ही सैलून है। उसका 12 वर्षीय इकलौता पुत्र आरिश गुरुवार शाम कस्बे में बरात की चढ़त देखने गया था। वहां से वह लापता हो गया।
शुक्रवार सुबह दर्ज कराई थी गुमशुदगी
उसे आखिरी बार निगार फार्म हाउस के पास रात लगभग आठ बजे देखा गया था। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं लग पाई। शुक्रवार सुबह स्वजन ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए रटौल चौकी पर तहरीर दी थी।
खेत में मिला शव
शनिवार को मुबारिकपुर निवासी मंगू त्यागी ने पुलिस को सूचना दी कि ईपीई के पास उसके खेत में किसी किशोर का शव पड़ा है। पुलिस ने किशोर की पहचान आरिश के रूप में कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके पास एक कागज पर उसका नाम लिखा मिला। किशोर के पेट में चाकू या किसी धारदार हथियार से वार किया गया है।
घटना के राजफाश को लगी हैं टीमें
स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं, एएसपी प्रवीण कुमार, सीओ खेकड़ा रोहन चौरसिया और खेकड़ा पुलिस के साथ चांदीनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। खेकड़ा थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है। घटना के राजफाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग कय्यूम के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ा 12 वर्षीय आरिश, चार वर्षीय बेटी आफिया और डेढ़ वर्ष की इनायत हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।