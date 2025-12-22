UP News : युवक की तेरहवीं के दौरान पिता की अचानक मौत, स्वजन और गांव में शोक की लहर

संवाद सूत्र, रमाला (बागपत)। बेटे की तेरहवीं के दौरान पिता की मौत हो गई। इससे स्वजन और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

ग्राम कंडेरा निवासी किसान 35 वर्षीय विनोद की नौ दिन पहले बीमारी से मौत हो गई थी।

सोमवार को तेरहवीं थी। हवन की तैयारी चल रही थी। इस दौरान अचानक विनोद के पिता 60 वर्षीय तबीयत खुश की मौत हो गई। हवन को छोड़कर पीड़ित स्वजन किसान तबीयत खुश की अंत्येष्टि की तैयारी में जुट गए। बेटे के बाद पिता की मौत से गांव में शोक में डूब गया। पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने वालों का तांता लगा है।

पानी के टैंकर के कुचलने से बाइक सवार गैंग्सटर की मौत संसू, पिलाना (बागपत)। दिल्ली की गीता कालोनी इलाके में पानी के टैंकर के कुचलने से बाइक सवार गैंग्सटर जुबैर अली की मौत हो गई। जमानत पर जेल से रिहाई बाद दिल्ली जाकर उसने एक कंपनी में अपनी बाइक यात्री बुकिंग में लगा दी थी।