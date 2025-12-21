Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Baghpat News: तीन बच्चियों पर आवारा कुत्तों के झुंड का हमला, एक को मेरठ रेफर करना पड़ा, क्षेत्र में दहशत

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत में आवारा कुत्तों के झुंड ने तीन बच्चियों पर हमला कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। हमले में घायल एक बच्ची को गंभीर हालत मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बागपत। जनपद में आवारा कुत्तों का आतंक रुक नहीं रहा है। खेत में शौच करने गईं तीन बच्चियों पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया। इनमें से दो बच्चियों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। तीसरी बच्ची को कुत्तों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उसका कान काट डाला। प्राथमिक उपचार कर प्लास्टिक सर्जरी के लिए बच्ची को जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है। घटना से बच्चों में दहशत का माहौल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छपरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शबगा निवासी जमालुद्दीन अपने परिवार के साथ मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे पर अमीनगर सराय मोड़ के पास ईंट भट्ठे पर कार्य करता है। उनकी बेटी सात वर्षीय अनीसा दो अन्य बच्चियों के साथ शनिवार सुबह ईंट भट्ठे के निकट ही खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया।

    दो बच्चियों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। अनीसा को कुत्ते ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान तथा एक काटा भी काट डाला। बच्ची की चीख सुनकर स्वजन व अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाकर उसकी जान बचाई। उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया।

    चिकित्सकों ने उपचार कर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया गया। पीड़ित स्वजन बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए। वहीं घटना से अन्य बच्चों में दहशत का माहौल है। बच्चे कुत्तों के डर से भट्ठे से बाहर जाने से कतरा रहे हैं। भट्ठा श्रमिक व अन्य लोगों की मांग है कि प्रशासन कुत्तों को पकड़वाएं।

    तीन अन्य को कुत्तों ने काटा

    ग्राम सिरसलगढ़ निवासी मनीष के बेटे दो वर्षीय गुरुवंश, गौरीपुर जवाहरनगर के 21 वर्षीय प्रियांशु व टीकरी निवासी महिला पायल को अलग-अलग स्थानों पर कुत्तों ने काटकर घायल किया। स्वजन ने उनका जिला अस्पताल में उपचार कराया।

    इन्होंने कहा

    कुत्ते के हमले से बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। उसका प्राथमिक उपचार किया गया। एआरवी एवं एआरएस का इंजेक्शन लगाया गया। प्लास्टिक सर्जरी के लिए मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है।

    डा.विजय प्रकाश, ईएमओ, जिला संयुक्त चिकित्सालय।