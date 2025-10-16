रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, UP के इस गांव में मना जश्न, हुई सामूहिक दावत, योगी सरकार को दिया धन्यवाद

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। दोघट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव में यूपी पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होने के बाद गांव के एक पक्ष में जश्न का माहौल है। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने योगी सरकार की कार्रवाई पर खुशी जाहिर करते हुए गांव में सामूहिक दावत का आयोजन किया। लोगों ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ही इस तरह के एक्शन ले सकती है। जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है।

रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर है करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप निरपुड़ा निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं। सेवा के दौरान वह मेरठ, शामली, नोएडा समेत पश्चिमी यूपी के कई जनपदों में तैनात रहे। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करने वाले गांव के ही राममेहर ने बताया कि प्रेमवीर पर कार्रवाई होना गांव के लोगों के लिए बड़ी राहत है।

कहा कि प्रेमवीर ने न केवल अवैध संपत्ति जुटाई, बल्कि अपने प्रभाव से गांव के कई लोगों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए थे।

योगी सरकार का विज्ञापन देखकर उन्होंने शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद से गांव में जश्न के माहौल के बीच सोमवार को सामूहिक भोज के रूप में दावत का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। निश्चय राणा ने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। वीरपाल, डा. राजीव, विकास राणा, संजय, प्रमोद, मास्टर हरवीर मौजूद रहे।

2.92 करोड़ अधिक मिली थी संपत्ति जनपद शामली के कैराना थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान, मेरठ थाने में 22 सितंबर 2025 को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें उल्लेख किया था कि लगभग 2.92 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक मिली, जिसका प्रेमवीर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके।