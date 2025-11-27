Baghpat News: डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे 14 सहकारी समितियों के गोदाम, किसानों को होगा फायदा
बागपत में किसानों के लिए खुशखबरी है! लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से 14 सहकारी समितियों के गोदाम बनाए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और उन्हें नुकसान से बचाया जा सकेगा। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगा।
जागरण संवाददाता, बागपत। जिले की सहकारी समितियों के गोदामों का अब नक्शा बदला नजर आएगा। सहकारिता विभाग 14 समितियों के गोदामों का निर्माण कराएगा। इसके लिए उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर सहायक आयुक्त को उपलब्ध करा दिया।
इन गोदामों की मरम्मत एवं निर्माण से हजारों किसानों को सुविधा होगी, क्योंकि समितियों पर पर्याप्त भंडारण की सुविधा होने से उन्हें समय से उर्वरक मिलेंगे।
जिले में उन किसान सेवा सहकारी समितियों की कमी नहीं जिनके गोदाम जर्जर तथा खंडहर हो चुके हैं। इससे कई सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण नहीं किया जाता। इसकी मार किसानों पर पड़ती है, क्योंकि उर्वरक खत्म होने पर उसे मंगाने में कई दिन या सप्ताह भर लग जाता है।
मगर अब गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. ने 14 सहकारी समितियों के गोदामों की मरम्मत एवं निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया है। प्रत्येक गोदाम पर करीब दस लाख का खर्च आएगा। सहायक आयुक्त इंदू सिंह ने कहा कि गोदामों की मरम्मत एवं निर्माण का एस्टीमेट मिल गया जिसे आयुक्त सहकारिता को भेजा जाएगा।
बहुत जल्द ही निर्माण एवं मरम्मत का काम शुरू होगा। इनके बनने से किसानों के साथ सहकारी समितियों को भी फायदा होगा।
इन समितियों के बनेंगे गोदाम
कासिमपुर खेड़ी, बड़ौत, मीतली, किशनपुर, मुकारी, रठौड़ा, बोढा, बिजरौल, टीकरी, रोशनगढ़, बुढ़सैनी एट सिंघावली अहीर तथा मसूरी स्थित किसान सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण होगा।
