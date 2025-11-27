Baghpat News: डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे 14 सहकारी समितियों के गोदाम, किसानों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, बागपत। जिले की सहकारी समितियों के गोदामों का अब नक्शा बदला नजर आएगा। सहकारिता विभाग 14 समितियों के गोदामों का निर्माण कराएगा। इसके लिए उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर सहायक आयुक्त को उपलब्ध करा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन गोदामों की मरम्मत एवं निर्माण से हजारों किसानों को सुविधा होगी, क्योंकि समितियों पर पर्याप्त भंडारण की सुविधा होने से उन्हें समय से उर्वरक मिलेंगे। जिले में उन किसान सेवा सहकारी समितियों की कमी नहीं जिनके गोदाम जर्जर तथा खंडहर हो चुके हैं। इससे कई सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण नहीं किया जाता। इसकी मार किसानों पर पड़ती है, क्योंकि उर्वरक खत्म होने पर उसे मंगाने में कई दिन या सप्ताह भर लग जाता है।