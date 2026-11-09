पेड़ पर लटका मिला किसान का शव, दीपावली के दिन परिवार में मातम; बागपत पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

संवाद सूत्र, छपरौली (बागपत)। छपरौली कस्बे की पट्टी धनान निवासी करीब 45 वर्षीय अविवाहित किसान का शव यमुना खादर स्थित उसके खेत में खड़े अमरूद के पेड़ पर लटका मिला। जानकारी मिलते ही स्वजन मोके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार कस्बे की पट्टी धनान निवासी स्व. महक सिंह के आदेश, सुदेश व विकास तीन भाइयों में विकास तीसरे नंबर के थे। वह अविवाहित थे। भाइयों के साथ रहकर ही खेती बाड़ी करते थे। बताया जाता है कि रविवार शाम करीब 4 बजे वह मामूली घरेलू विवाद के चलते यमुना खादर स्थित अपने खेत में पहुंचे। जहां उसने खेत में खड़े अमरूद के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।