भाजपा नेता पर फायर झोंका, बागपत में शादी समारोह से लौटते समय असलहे के बट से वार भी किया

जागरण संवाददाता,बागपत। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेर सिंह गुर्जर पर शादी समारोह से लौटते समय रास्ते में स्कार्पियो सवार चार व्यक्तियों ने असलहे से फायर किया। वह गोली लगने से बाल-बाल बचे, लेकिन बट से वार कर घायल किया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।

पीड़ित शेर सिंह गुर्जर निवासी ग्राम बाघू ने बताया कि वह गत तीन नवंबर की रात हरियाणा के जनपद सोनीपत के बहालगढ़ में शादी समारोह से स्कार्पियो से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है रात कि करीब 10 बजे गौरीपुर मोड़ से गांव को जाने वाले बाग वाले रास्ते पर पीछे से हूटर बजाते हुए सफेद रंग की स्कार्पियो को ओवरटेक कर उनकी गाड़ी के आगे खड़ी किया गया, जिसमें सवार चार व्यक्ति स्वचालित हथियार लेकर बाहर निकले।

आरोपितों की गांव में रिश्तेदारी है, तथा उनसे रंजिश रखते हैं। एक आरोपित ने असलहे से फायर किया। वह गोली लगने से बाल-बाल बचे। आरोपितों ने हथियारों से मारपीट की। टिप्पणी कर जबरदस्ती गाड़ी से खींचा। असलहे की बट से सिर पर वार किया। गंभीर चोट लगने से बदहवास हो गए। इसी दौरान पीछ़े से एक अन्य गाड़ी को आता देख आरोपित गाली-गलौज देते हुए फायर कर भाग गए।