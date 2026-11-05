बागपत में करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी, चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा रोड का नाम

जागरण संवाददाता, बागपत। शहर के विकास पर पिछले करीब दो वर्षों से लगा ब्रेक अब हटेगा। लंबे समय बाद हुई नगर पालिका बोर्ड बैठक में करीब पांच करोड़ रुपये के विकास कार्याें का प्रस्ताव पास हुआ।

शहर में एसपी आफिस की ओर रोड बनेगा। प्रतिमा के साथ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर कोर्ट रोड का नाम रखा जाएगा। सड़क सफाई का ठेका निरस्त होगा। सफाई व्यवस्था, जल निगम और गैस कंपनी के ठेका कर्मचारियों द्वारा सड़क क्षतिग्रस्त करने और पेजयल व्यवस्था बिगाड़ने पर सभासदों ने नाराजगी जताई।

नगर पालिका बागपत के प्रथम तल पर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बोर्ड बैठक चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन की अध्यक्षता में देर शाम तक चली। इसमें सभासदों ने अपने-अपने वार्ड की साफ-सफाई, सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्याएं रखीं।

कहा कि नई पेजयल पाइप लाइन और गैस पाइप लाइन के कार्यों की वजह से शहर की सूरत बिगड़ गई है। अच्छी-खासी खड़कें खराब कर दी गई हैं। एक जगह का काम पूरी नहीं होता, दूसरी जगह की सड़क उखाड़ दी जाती है।