    Baghpat Crime: दामाद ही निकला सास का हत्यारा, मकान के विवाद में की थी गला दबाकर हत्या

    By Rajeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:37 AM (IST)

    बागपत में दामाद ने मकान के विवाद में अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह घटना परिवारिक रिश्तों में संपत्ति विवाद के चलते हुई एक दुखद परिणति है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। बावली गांव में दामाद ने ही अपनी सास का गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद घटना का राजफाश करते हुए दावा किया कि मृतका की एक बेटी मीनाक्षी ने 13 साल पहले गांव में ही अभिषेक शर्मा से लव मैरिज की थी।

    मीनाक्षी ने अपने घर के पास अपने चाचा का मकान खरीद लिया था तथा उसे दोबारा बना रही थी। मीनाक्षी का पति चाहता था कि यदि उसकी सास दोनों मकान के बीच से दीवार हटा ले तो एक ही मकान हो जाएगा, लेकिन उसकी सास इसका विराेध करती थी। शराब के नशे में उसने अपनी सास की हत्या कर दी।

    कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि बावली गांव में रहने वाली 65 वर्षीय सत्ताे के पति पूरण की 20 साल पहले मौत हो गई थी। बेटी रेखा, रीना, मीनाक्षी और रमा की शादी के बाद वह घर पर अकेली ही रह रही थी। चारों बेटियां अपनी ससुराल में रहती थी। कुछ समय पहले रीना ने अपने मकान से सटे अपने चाचा खिम्मा का घर खरीदा था। उसके बाद रीमा से यह घर मीनाक्षी ने खरीद लिया था।

    कोतवाली प्रभारी ने बताया कि 13 साल पहले मीनाक्षी ने गांव में ही अभिषेक शर्मा उर्फ मोनू के साथ लव मैरिज की थी, जिसके बाद दोनों दिल्ली में रहते थे। मीनाक्षी खरीदे गए घर को दोबारा बना रही थी जिसके कारण उसका अपनी मां सत्तो के पास आना जाना लगा रहता था। अभिषेक चाहता था कि दोनों घरों के बीच से दीवार हट जाए तो दोनों मकान एक हो जाए, जबकि सत्तो तीन और बेटियों का हवाला देते हुए अभिषेक की इस बात का विरोध करती थी।

    काेतवाली प्रभारी ने बताया कि मकान के विवाद को लेकर कई बार झगड़ा भी हाे जाता था। शुक्रवार की दोपहर मीनाक्षी अपनी मां के पास से दिल्ली चली गई जबकि अभिषेक गांव में ही रुक गया। शाम के समय अभिषेक ने शराब पी ली और उसका अपनी सास सत्तो के साथ झगड़ा हो गया। रात के समय वह घर में घुस गया और लगभग 11 बजे सत्तो की चुन्नी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। विरोध करने पर उसने सत्तो के साथ मारपीट भी की थी।

    मनोज कुमार चाहल ने बताया कि घटना के अगले दिन अभिषेक ने ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। बातचीत के दौरान शक होने पर पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया, जिसके बाद अभिषेक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से घटना में प्रयुक्त चुन्नी को बरामद कर लिया।

    सोमवार को आरोपित को अदालत में पेश कर जिला कारागार भेज दिया जाएगा। रमा के पति अनुज ने इस घटना का मुकदमा दर्ज कराया है।

    आरोपी ने पत्नी को पांच साल पहले मार दिया था चाकू

    पुलिस ने बताया कि अभिषेक शराब भी पी लेता था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता रहता है, जिसका सत्तो विरोध करती थी। पांच साल पहले अभिषेक ने दिल्ली में अपनी पत्नी मीनाक्षी को चाकू मारकर घायल कर दिया था।