बागपत में मनचले ने युवती के साथ की छेड़छाड़ और फोन पर की अश्लील बातें, पुलिस ने किया गिरफ्तार
बागपत के बिनौली में एक युवती ने पड़ोसी युवक पर अश्लील बातें करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। न्यायालय में बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, जागरण बाग। बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विशेष सम्प्रदाय की युवती ने पड़ोस के ही दूसरे सम्प्रदाय के युवक पर फोन पर अश्लील बातचीत करने और रास्ते में आते-जाते समय छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार शर्मा का कहना था कि शुक्रवार को युवती के न्यायालय में बयान कराए जाएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
