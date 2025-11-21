बागपत में मनचले ने युवती के साथ की छेड़छाड़ और फोन पर की अश्लील बातें, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण बाग। बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विशेष सम्प्रदाय की युवती ने पड़ोस के ही दूसरे सम्प्रदाय के युवक पर फोन पर अश्लील बातचीत करने और रास्ते में आते-जाते समय छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।