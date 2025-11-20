Language
    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:54 PM (IST)

    मोबाइल शोरूम संचालक की चलती बाइक के स्पीड मीटर में आ गया सांप

    जासं, बागपत : हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब चलती बाइक के स्पीड मीटर में सांप आ गया। बिना होश खोए बाइक सवार मोबाइल शोरूम संचालक ने बाइक रोकी और उतर गए। कुछ देर बाद सांप बाइक से उतरकर हाईवे के पार चला गया। वहां रुके लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। गनीमत रही कि सांप ने बाइक सवार को डसा नहीं।

    बागपत में निकट चीनी मिल निवासी रवि वर्धन ढाका ने बताया कि उनका मोबाइल का शोरूम शहर के राष्ट्र वंदना चौक के पास है। बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे शोरूम बंद कर बाइक से अपने घर जा रहे थे। हाईवे पर थोड़ी दूर चलने के बाद बाइक के स्पीड मीटर पर लंबा सांप दिखाई दिया। एक बार तो वह घबरा गए लेकिन बिना होश खोए बाइक रोक दी और उतरकर बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद सांप हैंडल से होते हुए बाइक से उतरा और चला गया। बताया कि उनकी बाइक दिनभर हाईवे के किनारे व रात को घर पर खड़ी रहती है। बाइक पर सांप कैसे चढ़ा, इसकी जानकारी नहीं है। वह सांप के डसने से बाल बाल बचे। बता दें कि एक सप्ताह पूर्व रंछाड़ गांव के युवा किसान को दोघट के पास चलती बाइक पर सांप ने डस लिया था। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम के आठ इंजेक्शन लगाकर मेरठ मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर किया था। उपचार के बाद उनकी जान बची थी। वन क्षेत्राधिकारी श्रवण कुमार का कहना है कि बाइक पर दिखाई दिया रेट स्नेक है। यह ज्यादा जहरीला नहीं होता है। इस क्षेत्र में अक्सर पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर दो पहिया वाहन कहीं बाहर ज्यादा देर तक खड़ा हो तो उसे चलाने से पहले ठीक से देख लेना चाहिए।