फ्री फायर गेम खेलने के लिए रात भर घर से गायब रहा कक्षा दो का छात्र

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत) : शहर के पठानकोट मुहल्ले में कक्षा दो में पढ़ने वाला नौ वर्षीय छात्र घर से लापता हो गया और दो सौ मीटर दूर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। रात भर दोनों फ्री फायर गेम खेलते रहे। सुबह दोनों एक मदरसे में चले गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे मदरसे से बरामद कर स्वजन के सिपुर्द कर दिया।

पठानकोट मुहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 21 नवंबर की शाम कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि कक्षा दो में पढ़ने वाला उसका बेटा रात लगभग आठ बजे घर से चला गया जो वापस नहीं लौटा। उसने मोबाइल ले रखा था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद स्वजन के साथ बच्चे की तलाश शुरू की। रातभर इधर-उधर तलाश करने के अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। कई सीसीटीवी कैमरों में बालक चलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया। उसकी लोकेशन पठानकोट में ही आती रही। कई बार मोबाइल पर काल की गई, लेकिन वह बार-बार स्विच आफ करता रहा। नेहरू रोड पुलिस चौकी प्रभारी नीतू सिंह ने बताया कि सर्विलांस के आधार पर सुबह बालक को पठानकोट स्थित एक मदरसे से बरामद कर लिया गया। बालक रात को घर से मोबाइल लेकर फ्री फायर गेम खेलने के लिए दोस्त के घर चला गया था। सुबह दोनों पास ही एक मदरसे में चले गए थे। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चौहान ने कहा कि माता पिता को बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए।