यूपी के इस जिले में 2.02 लाख Duplicate Voter!... यूं हुआ राजफाश, अब चलेगा सत्यापन अभियान

जागरण संवाददाता, बागपत। भले ही अभी पंचायत चुनावों का एलान नहीं हुआ हो, लेकिन गांवों में गजब सरगर्मी है। मगर अब राज्य निर्वाचन आयोग के डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजकर सत्यापन कराने की कार्रवाई से खलबली मची है। बागपत की 244 ग्राम पंचायतों में 2.02 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी, जिनका सत्यापन का काम रफ्तार पकड़ चुका। यानी अब पंचायत चुनावों में डुप्लीकेट मतदाताओं के बूते कोई खेल नहीं चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 की मतदाता सूचियों में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का ब्योरा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया।

वर्ष 2021 में 244 ग्राम पंचायत चुनावों की सूचियों में कुल 7,93,950 मतदाता थे। इनमें से 2.02 लाख 49 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का ब्योरा सत्यापन के लिए भेजा गया। बड़ौत ब्लाक में सर्वाधिक 54 हजार 33 डुप्लीकेट मतदाता हैं। यूं इन डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जारी होने से गांवों में खलबली मची है, क्योंकि दो या तीन जगह मतदान करने का खेल नहीं कर पाएंगे।

डुप्लीकेट सूची में किसी का नाम गलत आने से खुद को सही वोटर साबित करने को आधार कार्ड बीएलओ तथा पंचायत सहायक को देना होगा। दूसरे पते की वोट कटेगी तथा आधार पर दर्ज पते वाली वोट बचेगी। सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। कुछ लोग तो खुद को भावी प्रधान या भावी जिला पंचायत सदस्य तथा भावी उम्मीदवार लिखकर इंटरनेट मीडिया से प्रचार करने में कसर नहीं छोड़ रहे।

ऐसे पकड़ में आया मामला : राज्य निर्वाचन आयोग ने जिनका नाम, पिता, पति या माता का नाम एवं लिंग समान है, उन मतदाताओं को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के रूप में चिन्हित किया है। ये हैं आंकड़े

202049 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन होगा

81426 डुप्लीकेट मतदाता का सत्यापन हुआ पूरा

74360 मतदाता सत्यापन कराने में पाए गए सही

7069 मतदाताओं का नाम सूची से डिलिट हुआ

120620 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन शेष गांवों में बिछ रही गोटियां

नए साल 2026 में प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य तथा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने की उम्मीद है। प्रधान तथा जिला पंचायत सदस्य पद का सपना देख रहे संभावित उम्मीदवारों ने मतदाताओं की बीच गोटियां बिछानी शुरू कर दी। कुछ लोग तो खुद को भावी प्रधान या भावी जिला पंचायत सदस्य तथा भावी उम्मीदवार लिखकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में कसर नहीं छोड़ रहे।