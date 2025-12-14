बदायूं: सड़क पर खड़ा था रिक्शा, सरसों के खेत में युवक का शव... मच गई खलबली

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के जरीफनगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब नौ बजे दादरा गांव के नजदीक सरसों के खेत एक युवक का शव पड़ा मिला। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

रिक्शा भी खड़ा मिला, उसमें कबाड़ा भरा हुआ

वहीं सड़क किनारे एक रिक्शा भी खड़ा मिला है। उसमें कबाड़ा भरा हुआ है। इससे माना जा रहा है कि मरने वाला युवक कबाड़ बीनने वाला हो सकता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं।जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है।