Badaun News: दुष्कर्म पीड़िता का यू-टर्न, प्रेमी से बोली- जेल नहीं जाने दूंगी... रिकॉर्डिंग कर दी वायरल
बिसौली कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने प्रेमी को फोन करके कहा कि वह उसे जेल नहीं जाने देगी। युवती ने युवक से कहा कि वह उ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, दबताेरी। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में जिस युवती ने अपने प्रेमी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब उसी ने अपने प्रेमी को काल करके बताया कि वह किसी भी कीमत पर उसे जेल नहीं जाने देगी। उसके प्रेमी ने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित कर दी है।
घर से लापता हो गई थी युवती
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती रविवार रात अपने घर से लापता हो गई थी। वह रातभर अपने घर से गायब रही और स्वजन उसे तलाश करते रहे। जब वह सुबह अपने घर पहुंची तो उसने अपने परिवार वालों के दबाव में आकर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर तहरीर दे दी।
प्रेमी से कॉल कर कहा, जेल नहीं जाने देगी
मंगलवार को उसने अपने प्रेमी से कॉल करके बात की। उसे बताया कि वह किसी भी कीमत पर उसे जेल नहीं जाने देगी। वह हर हाल में उसे बचा लेगी। वह उससे प्यार करती है। इसके बाद युवक ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी।
