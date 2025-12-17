Badaun News: दुष्कर्म पीड़िता का यू-टर्न, प्रेमी से बोली- जेल नहीं जाने दूंगी... रिकॉर्डिंग कर दी वायरल

संवाद सूत्र, दबताेरी। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में जिस युवती ने अपने प्रेमी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब उसी ने अपने प्रेमी को काल करके बताया कि वह किसी भी कीमत पर उसे जेल नहीं जाने देगी। उसके प्रेमी ने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित कर दी है।

घर से लापता हो ग ई थी युवती कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती रविवार रात अपने घर से लापता हो गई थी। वह रातभर अपने घर से गायब रही और स्वजन उसे तलाश करते रहे। जब वह सुबह अपने घर पहुंची तो उसने अपने परिवार वालों के दबाव में आकर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर तहरीर दे दी।