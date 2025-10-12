बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, 14 साल पहले हुई थी शादी, जांच में जुटी पुलिस
बदायूं के फतनपुर टप्पा हवेली गांव में मुन्नी देवी नामक एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी शादी 14 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके चार बच्चे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। कोतवाली क्षेत्र के गांव फतनपुर टप्पा हवेली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस का कहना था कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली क्षेत्र के गांव फतनपुर टप्पा हवेली निवासी मुन्नी देवी (29) पत्नी हुकुम सिंह की शनिवार रात करीब 11 बजे हालत बिगड़ी। स्वजन उसे नगर के एक एक निजी अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बाहर ले जाने को कहा। इसके बाद स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।
यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। सूचना पर मृतका के मायके वाले भी आ गए। बिसौली थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर निवासी मृतका के पिता धीर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व हुई थी।
मृतका के चार छोटे-छोटे बेटे हैं। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है।
