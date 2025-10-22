Language
    बदायूं में विवाहिता ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    बदायूं में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है।

    संवाद सूत्र, उघैती। थाना क्षेत्र के गांव रायपुर खुर्द में मंगलवार रात एक विवाहिता ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर पहुंचे उसके मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस पर थाना पुलिस ने बुधवार दोपहर उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। अभी मायका पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव रामपुर टांडा निवासी नत्थू लाल ने करीब आठ साल पहले अपनी 27 वर्षीय बेटी सुनीता की शादी रायपुर खुर्द निवासी सुभाष के साथ की थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुनीता और सुभाष के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इससे सुनीता नाराज थी।

    मंगलवार रात उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब बुधवार सुबह ससुराल वाले सोकर उठे, तब उन्होंने सुनीता का शव फंदे से लटका देखा और थाना पुलिस को सूचना दी। इससे सुनीता के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बाद में थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    बताया जा रहा है कि इस दौरान मायका पक्ष ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा भी कर दिया। थाना पुलिस ने उन्हें समझाबुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोपहर बाद उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि अभी इस मामले में तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर मामले की जांचकर कार्रवाई की जाएगी।