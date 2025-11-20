बदायूं में भरभराकर गिरी दो मंजिला मकान की छत, मलबे में दबकर महिला की मौत; बाल-बाल बचा बेटा

संवाद सहयोगी, बिल्सी। थाना क्षेत्र के गांव नागरझूना में गुरुवार की सुबह दो मंजिला मकान की छत भरभराकर गिर गई। मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई। वह अपने मकान की दूसरे मंज‍िल पर खाना बना रही थी। उसका बेटा बाहर खेल रहा था, जिसकी वजह से वह बाल-बाल बच गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना क्षेत्र के गांव नागरझूना निवासी डोरी लाल मजदूरी करते हैं। उनका कहना है कि वह गुरुवार सुबह मजदूरी करने गए थे। घर पर उनकी पत्नी 35 वर्षीय जयंती और एक बेटा रह गया था। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे जयंती घर की दूसरी मंजिल पर खाना बना रही थी, जबकि उसका बेटा बाहर खेलने चला गया था।

बताया जा रहा है कि उनका मकान काफी पुराना है और उसकी छत भी काफी जर्जर थी, लेकिन मजबूरी में वह गुजारा कर रहे थे। इससे पूरे मकान की छत नीचे गिर गई और उसके साथ ही महिला भी नीचे जा गिरी। वह मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई।