Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में मालगाड़ी से कटकर महिला की मौत, शि‍नाख्‍त में जुटी पुल‍िस

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    बदायूं में एक मालगाड़ी से कटकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यह दुर्घटना है या आत्महत्या, पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, सिलहरी। बुधवार रात घटपुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी से कटकर एक महिला की मृत्यु हो गई। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जीआरपी ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और उसकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मामला बुधवार रात करीब 10 बजे का है। उस वक्त बरेली-कासगंज रेलवे रूट से मालगाड़ी गुजर रही थी। तभी अचानक सलवार सूट पहने करीब 50 वर्षीय महिला मालगाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। माना जा रहा है कि महिला ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की है।

    लोको पायलट की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंच गई और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस ले आई। यहां उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया। महिला कहां की है? कौन है? अभी इसका पता नहीं चला है। रेलवे पुलिस ने उसके बारे में छानबीन शुरू कर दी है। जीआरपी थाना प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसा रात करीब 10 बजे का है महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इसका लगातार प्रयास कराया जा रहा है।