संवाद सूत्र, सिलहरी। बुधवार रात घटपुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी से कटकर एक महिला की मृत्यु हो गई। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जीआरपी ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और उसकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मामला बुधवार रात करीब 10 बजे का है। उस वक्त बरेली-कासगंज रेलवे रूट से मालगाड़ी गुजर रही थी। तभी अचानक सलवार सूट पहने करीब 50 वर्षीय महिला मालगाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। माना जा रहा है कि महिला ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की है।