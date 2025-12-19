युवक ने नहीं मानी बात तो पत्नी ने बंद कर ली घर की कुंडी, पति को खुले आसमान के नीचे ठंड में गुजारनी पड़ी रात

जागरण संवाददाता, बदायूं। तहसील बिसौली क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में घरेलू विवादों ने गंभीर रूप ले लिया। पति-पत्नी के बीच हुई नोक-झोंक के चलते पति को कड़ाके की ठंड में पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका।

मामला दबतोरी क्षेत्र के एक गांव का बुधवार रात का है। जहां बरेली से मेहनत-मजदूरी कर घर लौटे युवक का पत्नी से काम को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी इतनी बढ़ी कि पत्नी ने पति को घर से बाहर निकालकर अंदर से कुंडी लगा ली और तीन बच्चों के साथ घर में जाकर सो गई।

ठंड में कांपता पति रात भर दरवाजा खोलने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर युवक ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, बावजूद इसके रात भर उसे खुले आसमान के नीचे बैठकर गुजारनी पड़ी। हालांकि, सुबह पुलिस ने पत्नी को समझा कर मामला शांत कराया, इसके बाद पति घर के अंदर जा सका।

पुलिस ने बताया कि युवक की पत्नी ठंड के कारण पति के बाहर काम पर जाने का विरोध कर रही है, जबकि पति काम पर जाने पर अड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पिता को घर से निकाला, पत्नी-बच्चों को किया कमरे में बंद बिसौली कोतवाली क्षेत्र के दबतोरी क्षेत्र के एक अन्य गांव में शराबी युवक ने अपने ही पिता को घर से बाहर निकाल दिया और पत्नी व बच्चों को कमरे में बंद कर फरार हो गया। गांव निवासी एक युवक शराब पीने का आदी है। गुरुवार देर रात जब वह शराब पीकर घर पहुंचा तो उसने विवाद के बाद अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया और पत्नी व दो बच्चों को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया।