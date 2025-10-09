Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली, बदायूं में रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथाें गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    बदायूं जिले के आसफपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, जब वह एक राशन दुकान के प्रस्ताव पर रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत ले रहे थे। भूतपूर्व सैनिक से 25 हजार की मांग की गई थी, लेकिन सौदा 5 हजार में तय हुआ था। आरोपी के खिलाफ बिसौली कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के आसफपुर ब्लाक क्षेत्र में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम उसे बिसौली कोतवाली ले गई है। वहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।


    इस्लामनगर कस्बे के मुहल्ला काजी टोला निवासी सुरेश भूतपूर्व सैनिक है। पिपरिया गांव में राशन की दुकान का प्रस्ताव हुआ था। उस पर ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार को रिपोर्ट लगानी थी। इसके लिए गौरव कुमार ने 25 हजार रुपये मांगे थे लेकिन पांच हजार रुपये में सौदा तय हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई

    गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारी ने पूर्व सैनिक को बुलाया था और पांच हजार रुपये लिए। तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। टीम उसे बिसौली कोतवाली ले गई है। वहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।