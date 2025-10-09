एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली, बदायूं में रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथाें गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के आसफपुर ब्लाक क्षेत्र में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम उसे बिसौली कोतवाली ले गई है। वहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।



इस्लामनगर कस्बे के मुहल्ला काजी टोला निवासी सुरेश भूतपूर्व सैनिक है। पिपरिया गांव में राशन की दुकान का प्रस्ताव हुआ था। उस पर ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार को रिपोर्ट लगानी थी। इसके लिए गौरव कुमार ने 25 हजार रुपये मांगे थे लेकिन पांच हजार रुपये में सौदा तय हो गया था।