एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली, बदायूं में रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथाें गिरफ्तार
बदायूं जिले के आसफपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, जब वह एक राशन दुकान के प्रस्ताव पर रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत ले रहे थे। भूतपूर्व सैनिक से 25 हजार की मांग की गई थी, लेकिन सौदा 5 हजार में तय हुआ था। आरोपी के खिलाफ बिसौली कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के आसफपुर ब्लाक क्षेत्र में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम उसे बिसौली कोतवाली ले गई है। वहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इस्लामनगर कस्बे के मुहल्ला काजी टोला निवासी सुरेश भूतपूर्व सैनिक है। पिपरिया गांव में राशन की दुकान का प्रस्ताव हुआ था। उस पर ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार को रिपोर्ट लगानी थी। इसके लिए गौरव कुमार ने 25 हजार रुपये मांगे थे लेकिन पांच हजार रुपये में सौदा तय हो गया था।
गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारी ने पूर्व सैनिक को बुलाया था और पांच हजार रुपये लिए। तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। टीम उसे बिसौली कोतवाली ले गई है। वहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
