कनेक्शन काटे और लाखाें रुपये वसूले, बदायूं में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया अभियान

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में सोमवार को बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें टीम ने काटे हुए बिजली कनेक्शन और बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने बिजली चोरी के आरोप में छह आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई। साथ ही 45 बकायेदारों के कनेक्शन काटे। चेकिंग के दौरान बिजली चोरों में हड़कंप मचा रहा।

एक्सईएन के नेतृत्व में चलाया गया बिजली चेकिंग अभियान

विद्युत वितरण प्रथम खंड के एक्सईएन संजीव कटियार के नेतृत्व में सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। बिजली विभाग की टीम ने शहर के मुहल्ला नवादा, कोतवाली, कबूलपुर आदि क्षेत्रों में चेकिंग की। चेकिंग अभियान के दौरान बकायेदारों के कनेक्शनों की जांच की गई। इस दौरान 45 बकायेदार सामने आए। जिन्होंने काफी समय से बिजली के बिल जमा नहीं किए थे। टीम ने 45 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए और बिल जमा कराने की चेतावनी दी।

इस दौरान छह स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इन आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। वहीं, टीम ने आठ लाख रुपये के राजस्व की भी वसूली की। चेकिंग अभियान में कोतवाली एसडीओ सुमित कुमार साहू, जेई सुशील कुमार वर्मा, जेई चंद्र मानी गौतम, टीजीटू सूर्य प्रकाश, सुरेश, लाल सिंह, राकेश, रूपेंद्र मौजूद रहे।