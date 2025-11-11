कनेक्शन काटे और लाखाें रुपये वसूले, बदायूं में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया अभियान
बदायूं में बिजली विभाग ने एक्सईएन के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिजली चोरी करते छह लोग पकड़े गए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। 45 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए और आठ लाख रुपये का राजस्व वसूला गया। टीम ने बिल जमा करने की चेतावनी भी दी।
जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में सोमवार को बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें टीम ने काटे हुए बिजली कनेक्शन और बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने बिजली चोरी के आरोप में छह आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई। साथ ही 45 बकायेदारों के कनेक्शन काटे। चेकिंग के दौरान बिजली चोरों में हड़कंप मचा रहा।
एक्सईएन के नेतृत्व में चलाया गया बिजली चेकिंग अभियान
विद्युत वितरण प्रथम खंड के एक्सईएन संजीव कटियार के नेतृत्व में सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। बिजली विभाग की टीम ने शहर के मुहल्ला नवादा, कोतवाली, कबूलपुर आदि क्षेत्रों में चेकिंग की। चेकिंग अभियान के दौरान बकायेदारों के कनेक्शनों की जांच की गई। इस दौरान 45 बकायेदार सामने आए। जिन्होंने काफी समय से बिजली के बिल जमा नहीं किए थे। टीम ने 45 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए और बिल जमा कराने की चेतावनी दी।
इस दौरान छह स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इन आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। वहीं, टीम ने आठ लाख रुपये के राजस्व की भी वसूली की। चेकिंग अभियान में कोतवाली एसडीओ सुमित कुमार साहू, जेई सुशील कुमार वर्मा, जेई चंद्र मानी गौतम, टीजीटू सूर्य प्रकाश, सुरेश, लाल सिंह, राकेश, रूपेंद्र मौजूद रहे।
अभियान चलाकर 86 बकायेदारों के काटे, 2.84 लाख की हुई राजस्व वसूली
बिल्सी कस्बे में मेगा डिस कनेक्शन अभियान चलाया गया जिसमें बिल्सी के अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्र वजीरगंज, विद्युत उपकेंद्र सैदपुर एवं नागरझूना के अवर अभियंता और टीजी-टू ने बिल्सी टाउन में भारी मात्रा में उन लोगों के संयोजन बकाये होने पर कनेक्शन काटे गए।
तीन महीने से जमा नहीं किए बिल
बता दें जिन उपभोक्ताओं के पिछले तीन माह से विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है ऐसे भी लोगों का सोमवार काे बिजली विभाग ने अभियान चलाकर उनके कनेक्शन काटे। अवर अभियंता ने बताया कि जिन लोगों ने कभी कोई पैसा जमा नहीं कराया गया है। ऐसे लोगों के अभियान में कुल 86 विद्युत बकायेदारों के संयोजन काटे गए और 108 उपभोक्ताओं से 2.84 लाख क़ी राजस्व वसूली की गई।
अवर अभियंता बिल्सी ने बिल्सी टाउन में बिना बिल जमा कराये विद्युत का प्रयोग करते पाए जाने पर आठ उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 138बी के तहत प्राथीमिकी भी दर्ज कराई। अभियान में जयप्रकाश उपखंड अधिकारीविद्युत वितरण उपखण्ड बिल्सी, अवर अभियंता बिल्सी गजेंद्र पाल, अवर अभियंता रामस्वरूप, अवर अभियंता उमाशंकर एवं विक्रम, निखिल, राजेश, सूरज, जसवीर (टीजी-टू) आदि उपस्थिति रहे।
