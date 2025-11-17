जागरण संवाददाता, बदायूं। नगर पंचायत कुंवरगांव को सदर विधायक और पूर्व राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने सात सड़कों के निर्माण की सौगात दी है। इतना ही नहीं नगर का बदायूं रोड से आंवला रोड भी रोशनी में नहाएगा। रोड पर 60 पोल लगाए जाएंगे ,जिन पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी l सड़कों के निर्माण के लिए विधायक के प्रयासों से दो करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है l इस जानकारी के बाद से कुंवरगांव के लोगों में खुशी का माहौल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक ने यहां के लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना था तब लोगों ने कुछ सड़कों के निर्माण की मांग की थी। विधायक ने उन सभी सड़कों के प्रस्ताव नगर पंचायत के जरिए मांगे और उनका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया। उन्होंने बताया कि उनके प्रस्ताव पर शासन ने हरी झंडी देते हुए नगर पंचायत कुंवरगांव में सात सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी।

विधायक ने बताया कि रात के समय कुंवरगांव में मुख्य सड़क बदायूं-अंवाला मुख्य रोड पर 60 पोल में लाइट के लगाए जाएंगे इससे रात के समय लोगों को काफी लाभ मिलेगा और पूरी सड़क पर लाइट की व्यवस्था रहेगी। विधायक ने बताया कि यह सभी कार्य दो करोड़ रुपए की लागत से होंगे।

पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अंतर्गत होने वाले इन सभी कार्यों को जल्द शुरू कराए जाने के शासन की ओर से कार्यवाही संस्था को निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यों के होने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा खासकर उन लोगों को जिनके मुहल्ले की सड़कों का निर्माण कार्य होगा। बरसात के दिनों में उन लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इधर नगर की सात सड़कों के निर्माण और मुख्य रोड पर पोल और लाइट की व्यवस्था होने की खबर से लोगों में काफी खुशी है और उन्होंने क्षेत्रीय विधायक का आभार भी व्यक्त किया है।



इन सड़कों का होगा निर्माण



सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जिन सड़कों को मंजूरी मिली है उनमें संजय गुप्ता की दुकान से कृपलिया, यहां से पोस्ट ऑफिस तक सीसी और नाली का निर्माण होगा। रामलीला मैदान से पोस्ट ऑफिस तक, बॉबी शराब की दुकान से डॉ. मनोहर लाल की दुकान तक सीसी और नाली का निर्माण कार्य होगा। इसके अतिरिक्त सत्य प्रकाश की पुलिया से मनोहर के मकान, सत्यम के मकान से निक्की सिंह के टावर तक सीसी और नाली का निर्माण होगाl