UP में किशोरी से किया दुष्कर्म, गर्भपात कराने के बाद अधेड़ से तय की शादी, 3.40 लाख दिए और...

जागरण संवाददाता, बदायूं। किशोरी से हैवानियत के बाद उसकी इज्जत की बोली लगा दी गई। पंचायत में तय कर दिया कि दुष्कर्म का आरोपित सोमवार 3.40 लाख रुपये देगा, जिससे किशोरी की शादी करा दी जाएगी। मजदूरी करने वाला परिवार चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहा था। इस बीच आरोपित ने किशोरी की शादी 50 साल के अधेड़ से तय कर दी, तब उसके विरोध में आवाज उठी।

सोमवार को किशोरी के पिता ने दुष्कर्म आरोपित और गर्भपात करने वाले डाक्टर समेत 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। एक गांव में रहने वाली किशोरी कक्षा 9 में पढ़ती है। आरोपित ने छह महीने पहले खेत में खींच लिया, दुष्कर्म कर वीडियो बना ली थी। उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर आए दिन दुष्कर्म करने लगा, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

किसी को नहीं बता रही थी सच वह डर के कारण किसी को सच नहीं बता पा रही थी। उसके गुमसुम रहने पर पर पिछले महीने स्वजन ने बात की तब वह आपबीती सुना सकी। अल्ट्रासाउंड में उसके गर्भवती होने की पुष्टि होने पर आरोपित समझौते के प्रयास करने लगा। उसने ग्राम के यहां पंचायत बुलाई। वहां भी पीड़ित पक्ष को धमकाया गया। इसके बाद आरोपितों ने 3.40 लाख रुपये पंचायत में यह कहकर जमा करा दिए कि इसी रकम से किशोरी की शादी करा दी जा जाएगी।