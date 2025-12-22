बदायूं में दर्दनाक हादसा: वाहन के रौंदने से दो भाइयों की मौत, पिता को खाना देने आ रहे थे बाइक सवार

जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज बदायूं मार्ग पर रविवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से दो भाइयों की मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों भाई नाबालिग हैं। वह अपने पिता को खाना देने जा रहे थे।

मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव सिताबनगर निवासी सरनाम यादव शहर में एक लेखपाल के यहां काम करते हैं। रोजाना सुबह शाम उनका खाना घर से आता है। उनके चार बेटे और दो बेटियां हैं। कोई न कोई बेटा उन्हें खाना दे जाता है। रविवार देर शाम उनका 17 वर्षीय बेटा राजेश और 14 वर्षीय बेटा नन्हू उन्हें खाना देने आ रहे थे। उन्होंने अपने गांव के भूपेंद्र पुत्र प्रताप को भी बाइक पर बैठा लिया था।

हेलमेट नहीं लगाए थे बताया जा रहा है कि उस दौरान कोई हेलमेट नहीं लगाए था। वह बाइक लेकर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव आमगांव के नजदीक पहुंचे थे। तभी कोई बड़ा वाहन उन्हें टक्कर मारकर चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उधर से निकल रहे लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिससे जवाहरपुरी चौकी इंचार्ज अनंत अमौरिया पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया।