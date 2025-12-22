Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में दर्दनाक हादसा: वाहन के रौंदने से दो भाइयों की मौत, पिता को खाना देने आ रहे थे बाइक सवार

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:44 AM (IST)

    बदायूं-दातागंज मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो भाइयों की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मूसाझाग थाना क्षेत्र के सिताबनगर के रहने वाले दोन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज बदायूं मार्ग पर रविवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से दो भाइयों की मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों भाई नाबालिग हैं। वह अपने पिता को खाना देने जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव सिताबनगर निवासी सरनाम यादव शहर में एक लेखपाल के यहां काम करते हैं। रोजाना सुबह शाम उनका खाना घर से आता है। उनके चार बेटे और दो बेटियां हैं। कोई न कोई बेटा उन्हें खाना दे जाता है। रविवार देर शाम उनका 17 वर्षीय बेटा राजेश और 14 वर्षीय बेटा नन्हू उन्हें खाना देने आ रहे थे। उन्होंने अपने गांव के भूपेंद्र पुत्र प्रताप को भी बाइक पर बैठा लिया था।

    हेलमेट नहीं लगाए थे

    बताया जा रहा है कि उस दौरान कोई हेलमेट नहीं लगाए था। वह बाइक लेकर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव आमगांव के नजदीक पहुंचे थे। तभी कोई बड़ा वाहन उन्हें टक्कर मारकर चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उधर से निकल रहे लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिससे जवाहरपुरी चौकी इंचार्ज अनंत अमौरिया पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया।

    भूपेंद्र की भी हालत गंभीर बनी हुई है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। इधर देर रात इसकी सूचना पर उनके स्वजन भी अस्पताल पहुंचे।