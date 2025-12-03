बदायूं में गत्ते से भरे ट्रक में लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

संवाद सूत्र, उसहैत। बुधवार शाम करीब आठ बजे उसहैत में एक गत्ते से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की त्वरित प्रतिक्रिया और सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर का यह ट्रक गाजियाबाद की ओर जा रहा था।

ट्रक चालक रंजीत पुत्र रूपराम, निवासी वार्ड नंबर 2 उसहैत, खाना खाने के लिए कस्बे में रुके थे। आगे बढ़ते समय जब ट्रक उसहैत के बिजलीघर के पास पहुंचा, तभी वाहन का ऊपरी हिस्सा झूलते बिजली के तारों से टकरा गया, जिससे चिंगारी उठी और गत्ते में आग लग गई। चालक को आग लगने का पता नहीं चला और ट्रक कुछ दूरी तक चलता रहा।

उसहैत–कादरचौक मार्ग पर ग्रामीणों ने ट्रक के पीछे से धुआं उठता देखा तो तुरंत वाहन को रुकवाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बाल्टियों और मिट्टी की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान थाना उसहैत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। संयुक्त प्रयासों से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।