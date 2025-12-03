Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में गत्ते से भरे ट्रक में लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    बदायूं में गत्ते से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। उ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, उसहैत। बुधवार शाम करीब आठ बजे उसहैत में एक गत्ते से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की त्वरित प्रतिक्रिया और सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर का यह ट्रक गाजियाबाद की ओर जा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रक चालक रंजीत पुत्र रूपराम, निवासी वार्ड नंबर 2 उसहैत, खाना खाने के लिए कस्बे में रुके थे। आगे बढ़ते समय जब ट्रक उसहैत के बिजलीघर के पास पहुंचा, तभी वाहन का ऊपरी हिस्सा झूलते बिजली के तारों से टकरा गया, जिससे चिंगारी उठी और गत्ते में आग लग गई। चालक को आग लगने का पता नहीं चला और ट्रक कुछ दूरी तक चलता रहा।

    उसहैत–कादरचौक मार्ग पर ग्रामीणों ने ट्रक के पीछे से धुआं उठता देखा तो तुरंत वाहन को रुकवाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बाल्टियों और मिट्टी की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान थाना उसहैत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। संयुक्त प्रयासों से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में भारी मात्रा में गत्ता लदा था, जिसे पार्सल के रूप में गाजियाबाद भेजा जा रहा था। अगर आग पर समय रहते नियंत्रण न पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों की तत्परता और समझदारी से एक संभावित आपदा टल गई।