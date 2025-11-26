हेडफोन लगाकर रेलवे लाइन पार कर रहा था मजदूर, मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में हेडफोन लगाकर रेलवे लाइन पार करना एक मजदूर के लिए जानलेवा साब‍ित हो गया। बुधवार सुबह नेकपुर रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक रेलवे लाइन पार करते समय मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे वह काफी दूर जा गिरा और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। करीब दो घंटे बाद उसकी पहचान हुई, तब उसके स्वजन को सूचना दी गई। उनके पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया।

उसहैत कस्बा निवासी 50 वर्षीय मुछई उर्फ नन्हे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उनके स्वजन का कहना है कि वह मंगलवार सुबह मजदूरी करने शहर आए थे। शाम को घर लौटने में लेट हो गए तो छोटी ज्यारत के नजदीक अपने परिचित के घर जाकर रुक गए।

बताया जा रहा है कि वह मंगलवार सुबह अपने घर लौट रहे थे। उस दौरान वह अपने कान में हेडफोन लगाए थे और गाना सुनते हुए नेकपुर रेलवे क्रासिंग पहुंचे थे। जब वह रेलवे लाइन पार कर रहे थे। तभी अचानक मालगाड़ी आ गई। उन्हें हेडफोन की वजह से उसकी आवाज सुनाई नहीं दी और वह उसकी चपेट में आ गए, जिससे वह काफी दूर जा गिरे और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें देखकर वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई।

कुछ लोगों ने तत्काल सिविल लाइंस थाना पुलिस व जीआरपी को सूचना दी, जिससे जीआरपी और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पता चला कि घटनास्थल सिविल लाइंस थाने का था, जिससे जीआरपी वापस लौट गई। थाना पुलिस उन्हें जिला अस्पताल भेज पाती, उससे पहले मजदूर की मृत्यु हो गई।