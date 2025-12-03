निर्माणाधीन मकान का फाटक गिरा, दबकर मजदूर की मौत; हादसे के बाद फरार हुआ ठेकेदार
बिसौली में निर्माणाधीन मकान में सफाई करते समय फाटक गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद ठेकेदार फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बिसौली। निर्माणाधीन मकान की साफ सफाई करते समय लोहे का फाटक गिर गया और उसके नीचे दबकर एक मजदूर घायल हो गया। उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद ठेकेदार मौके से भाग गया। मजदूर के स्वजन ने अस्पताल में हंगामा काटा। बाद में पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे उन्हें शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
नगर के मुहल्ला साहूकारा में डाकखाना के सामने अंकित अग्रवाल का मकान बन रहा है। आधे से ज्यादा मकान बन गया लेकिन पिछले एक साल से काम बंद था। बरेली निवासी ठेकेदार नन्हे पिछले चार दिन से निर्माणधीन मकान में ही रह रहा था। बताते हैं कि नन्हे ने बुधवार को मकान की सफाई कराने के लिए मजदूरों को बुलाया।
शाम को अचानक निर्माणाधीन मकान का फाटक अचानक गिर गया, जिससे कोतवाली क्षेत्र के गांव दबतरा निवासी 32 वर्षीय दिनेश यादव पुत्र त्रिवेणी सिंह दब गया। यह देखकर दूसरा मजदूर पप्पू भाग कर आया, लेकिन फाटक काफी भारी था। उससे नहीं उठा। उसके शोर मचाने पर कई राहगीर वहां आ गए। तब उन्होंने किसी तरह फाटक को हटाया। इससे दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना मिलते ही मजदूर के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए।
उन्होंने जमकर हंगामा काटा। स्वजन मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला। मृतक की पत्नी अनीता और पिता त्रिवेणी सिंह का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक के एक बेटा और एक बेटी है। वह
मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालता था। इधर मकान स्वामी अंकित अग्रवाल ने बताया कि मकान में काम बंद था।
ठेकेदार पांच दिनों से इसी मकान में रह रहा था। ये मजदूर कब आए और सफाई का काम कब शुरु हुआ, इसकी जानकारी ही नहीं थी। इधर एसएसआई शिवेंद्र भदौरिया ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। अभी तहरीर नहीं आई है। अगर तहरीर आती है तो जांचकर कार्रवाई कराई जाएगी।
