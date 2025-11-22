संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ऑटो को मारी टक्कर, युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज रेलवे क्रासिंग के नजदीक शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने आटो को रौंद दिया, जिसमें आटो सवार एक युवक की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद चालक अपना ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। हादसा शनिवार सुबह करीब पांच बजे हुआ। उस दौरान दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव समरेर निवासी 27 वर्षीय इलियास पुत्र फन्ने एक आटो में सवार होकर दिल्ली से लौट रहा था। स्वजन के मुताबिक इलियास दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करता था। वह छह भाइयों में तीसरे नंबर का था।

उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं था। वह सुबह पांच बजे रोडवेज बस अड्डे पर उतरा था और यहां से दातागंज जाने के लिए एक आटो में सवार हुआ था। उसमें समरेर की एक महिला भी सवार थी।

बताया जा रहा है कि यह आटो दातागंज रेलवे क्रासिंग से निकलकर कुछ दूर पहुंचा था। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आटो क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें महिला समेत इलियास गंभीर रूप से घायल हो गया।

इसके बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया। बाद में उधर से गुजर रहे लोगों ने तुरंत थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें जिला अस्पताल ले गई, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।