बदायूं में सड़क किनारे टहल रहे युवक को कार ने रौंदा, पुलिस ने कार और उसके चालक को पकड़ा

बदायूं के अलापुर में रविवार रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे टहल रहे सोनू नामक युवक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कार और चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनू अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाला सबसे बड़ा सदस्य था।

संवाद सूत्र, अलापुर। नगर में रविवार रात सड़क किनारे टहल रहे युवक को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने कार और उसके चालक को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज पर युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और कार चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

कस्बे के वार्ड नंबर छह इमलिया नगला निवासी 28 वर्षीय सोनू पुत्र काशीराम खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। स्वजन के मुताबिक वह चार भाइयों में सबसे बड़ा था और उस पर ही परिवार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। वह रविवार रात खाना खाकर सड़क किनारे टहल रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक उछलकर काफी दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह हादसा देखते ही आसपास के तमाम लोग आ गए और उन्होंने कार को आगे से घेर लिया। उसके चालक को भी पकड़ लिया और फिर पुलिस को सूचना दे दी, जिसके कुछ देर बाद ही थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और कार व उसके चालक को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में उसे थाने भेज दिया गया। इधर युवक को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई।