ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी बाइक, उछलकर गिरे युवक की ट्रक से कुचलकर मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में ओवरब्रिज के ऊपर तेज रफ्तार में दौड़ रही बाइक से उछलकर युवक नीचे जा गिरा और पीछे से आ रहे वाहन से कुचलकर उसकी मौत हो गई। बाइक गिरने से उसके दो दोस्त घायल हो गए। तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया और मंगलवार सुबह युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। उसे कुचलने वाले वाहन का अभी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस उसे तलाश करने का दावा कर रही है।

हादसा सोमवार रात करीब 11 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, उस वक्त मूसाझाग थाना क्षेत्र के कस्बा नगर पंचायत गुलड़िया निवासी 21 वर्षीय नितिन प्रताप सिंह पुत्र ऋषिपाल सिंह अपने दोस्त 18 वर्षीय नितेश पुत्र जगदीश और 18 वर्षीय उवैश खान उर्फ बाबू के साथ बाइक पर एक शादी समारोह से दावत खाकर लौट रहे थे उनके स्वजन का कहना है कि सोमवार रात बिनावर थाना क्षेत्र के गांव खुनक से संतोख सिंह तिराहे के नजदीक बरात आई थी और उसी में तीनों युवक शामिल होने आए थे। वह रात 11 बजे घर आ रहे थे।

इसी दौरान उन्होंने अपनी बाइक ओवर ब्रिज पर तेज गति में दौड़ा दी। तभी अचानक बाइक का पहिया गड्ढे में जाने से नितिन प्रताप उछलकर सड़क पर गिर गया। वह संभल पाता, उससे पहले पीछे से आ रहे किसी बड़े वाहन ने कुचल दिया, जिससे नितिन प्रताप की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक अपने वाहन को दौड़ा ले गया।

इधर, नितिन प्रताप के गिरते ही बाइक भी सड़क पर गिर गई, जिससे नितेश कुमार और उवैश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना पर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। देर रात युवक के स्वजन भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने वाहन को काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मंगलवार सुबह युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया।



