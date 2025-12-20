बदायूं का फर्जी प्रमाण पत्र मामला: लिपिक को चौकीदार बनाया, वेतन वसूली का आदेश

संवाद सूत्र, उझानी। नगर पालिका परिषद उझानी में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र का मामला सामने आने पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पूनम अग्रवाल ने निलंबित वरिष्ठ लिपिक नफीस अहमद सैफी को लिपिक पद से पदावनत करते हुए उनके पूर्व पद चौकीदार पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही वर्ष 2012 से लिपिक पद पर लिया गया वेतन उनसे रिकवरी किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत की जांच के बाद उझानी पालिकाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई

यह कार्रवाई समाजसेवी सिपट्टर सिंह द्वारा की गई शिकायत के बाद हुई। उन्होंने नफीस अहमद सैफी के इंटरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को फर्जी बताते हुए पालिका प्रशासन से शिकायत की थी। लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर समाजसेवी ने न्यायालय की शरण ली।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दस दिन के भीतर प्रमाण पत्रों की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जांच के दौरान दयानंद इंटर कॉलेज, भरतौली, एटा के नाम से जारी इंटरमीडिएट प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा द्वारा किया गया।